ليفربول تنتفض لدعم غزة بعد الغزو الصهيوني الغاشم (فيديو)

يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين، بعدما أدى القصف الصهيوني لاستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين وإصابة عشرات الآلاف.

وحملت الفترة الماضية ارتفاع وتيرة الهجوم الصهيوني على قطاع غزة، بعدما تعرض عدد من الجنود الإسرائيليين للقتل على يد المقاومة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت مدينة ليفربول الإنجليزية انتفاضة للاعتراض على ما يجري في قطاع غزة، حيث شهدت عدد من الشوارع خروج مسيرات رافضة للإبادة الجماعية التي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتعاطفت عدد من شعوب العالم مع الفلسطينيين بسبب القصف الجوي المستمر، والذي لا يُفرق بين المدنيين والعناصر المُسلحة.

وقفة احتجاجية لدعم فلسطين ورفض القصف الصهيوني الغاشم

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية صهيونية أن عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي يطالبون بضرورة محاسبة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بعد القرارات الخاطئة التي اتخذها خلال الفترة الماضية، مما جعل أدى إلى سقوط صورة الاحتلال في نظر عدد من شعوب العالم.

وأوضحت أن هناك أعضاء من الكنيست يرفضون الانصياع لمطالب نتنياهو بعدم الحديث عن محاسبته إلا بعد انتهاء الحرب مع المقاومة الفلسطينية.

وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد شهد حالة من التدهور غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، حيث وصلت الخسائر للعديد من المليارات الدولارية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويعمل عدد من الدول العربية والأجنبية خلال الفترة الحالية على عقد هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك لتخفيض حدة الصراع.