لهذا السبب.. إسرائيل تمنع عمدة برشلونة من الدخول للبلاد

أعلنت هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، عن منع عمدة مدينة برشلونة الإسبانية، جاومي كولبوني، من دخول الأراضي المحتلة، رغم أن زيارته كانت مقررة عند منتصف الليل.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن قرار المنع جاء استنادًا إلى قانون الدخول إلى إسرائيل، وبالتنسيق المباشر مع كل من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

يرتبط هذا الإجراء بتصريحات حادة أطلقها عمدة برشلونة في الفترة الأخيرة ضد السياسات الإسرائيلية، فضلًا عن القرار الذي صادق عليه مجلس بلدية برشلونة في مايو (أيار) الماضي، والذي نصّ بشكل واضح على قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، وهو ما أثار توترًا دبلوماسيًا بين الجانبين.

وكان من المقرر أن يتضمن برنامج زيارة كولبوني جولات في مؤسسة «ياد فاشيم» بالقدس، بالإضافة إلى زيارة بعض المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما اعتبرته السلطات الإسرائيلية خطوة تحمل أبعادًا سياسية لا يمكن التغاضي عنها.

تأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إسرائيل والحكومة الإسبانية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي هاجم إسرائيل بشدة على خلفية العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها «دولة إبادة»، وذلك عقب اعتراف إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين إلى جانب عدد من الدول الأوروبية.

ويعكس منع دخول عمدة برشلونة استمرار الأزمة الدبلوماسية بين تل أبيب ومدريد، في ظل اتساع نطاق الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بشأن حربها على غزة، وتزايد مواقف المقاطعة من جانب بعض المؤسسات والبلديات الأوروبية.