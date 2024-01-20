“لن تمر دون رد” الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل بعد مقتل قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا

صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، عن إدانته لحادث مقتل 5 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في هجوم صاروخي إسرائيلي مشتبه به على العاصمة السورية دمشق، متوعداً إسرائيل بالرد على هذه الهجمات، جاء ذلك نقلاً عن وكالة سكاي نيوز عربية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي- المصدر: سكاي نيوز عربية عبر إكس

وفي رد فعله على الضربة كأحدث تصعيد متبادل للأعمال العدائية والذي يهدد بالتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع- تعهد رئيسي بأن إيران ستنتقم، قائلاً: إن مثل هذه الأعمال “الجبانة” لن تمر دون رد، وأضاف رئيسي أيضًا إن الهجوم سيكون وصمة عار أخرى في سجل جميع الحكومات التي تدعي أنها مدافعة عن حقوق الإنسان لأنه انتهك المجال الجوي السوري وداس على القوانين الإنسانية والدولية، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

الرئيس الإيراني: الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 5 من الحرس الثوري في #سوريا لن تمر من دون رد#إيران#دمشق#سوشال_سكاي pic.twitter.com/jvHa79eyli — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 20, 2024

وزعمت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا من هضبة الجولان عند الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق، وقالت الوزارة في بيانها، إن دفاعاتها تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ المعادية، بينما ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على المزاعم الإيرانية والسورية بأنهما وراء الهجوم.

وقال الحرس الثوري في بيان إن “أربعة مستشارين عسكريين إيرانيين”، و”عددا من عناصر القوات السورية” قتلوا في العاصمة السورية، متهماً إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، حيث تأتي الغارة بعد أربعة أيام على إعلان الحرس الثوري أنه هاجم “مقرا قال إنه يتبع “الموساد” في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، ردا على استهداف إسرائيل القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي في دمشق في 25 كانون الأول/ديسمبر.