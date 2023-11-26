لماذا تشارك قطر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس؟

منذ التسعينيات وعند تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منصب القائد، وضعت قطر نفسها كوسيط في الشرق الأوسط.

يعمل القطريون بجانب نظرائهم من الولايات المتحدة ومصر، منذ الأيام الأولى للصراع الحالي للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وقال البروفيسور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، لقناة سكاي نيوز: “إن دور قطر كوسيط ليس جديدا”، وهي مستعدة للتحدث مع الجهات الفاعلة غير التابعة لدولة بعينها، والجماعات القبلية والميليشياوية، التي لا تستطيع فعلها بعض الدول، وخاصة الدول الغربية.

وعلى مر السنين، ضمت هذه الجماعات حركة طالبان الأفغانية، والمتمردين السوريين، وحماس، ومسلحين فلسطينيين آخرين مثل حركة الجهاد الإسلامي.

وتتمتع قطر أيضًا بعلاقة وثيقة مع إيران، حيث يتقاسم البلدان حقول الغاز الطبيعي التي تبلغ قيمتها المليارات.

على مدى العقود القليلة الماضية، سمحت هذه العلاقات لقطر بتسهيل الصفقات بين دول، أمثال الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، واكتسبت درجة معينة من النفوذ على كلا الجانبين.

تقول الدكتورة ميلاني جارسون، الأستاذة المشاركة في الأمن الدولي وحل النزاعات في جامعة كوليدج لندن: “إن السمة المميزة للسياسة الخارجية القطرية هي المصلحة الذاتية العملية”.

قالوا عن قطر: “إنه صديق للجميع – صديق لا يقترب منه أحد”.

مع أن الأشقاء في #قطر لا يملكون علاقات دبلوماسية معلنة مع إسرائيل ، لكن من الواضح أن علاقاتهم بقادة تل أبيب قوية للغاية حتى يطيّر مسؤولون قطريون مباشرة إلى تل أبيب و يفاوضون حماس و إسرائيل معاً .. الله يثبت الهدنة يارب 🤲 — Abduljalil Alsaeid عبدالجليل السعيد (@AAbdulsaeid) November 25, 2023

العلاقة مع حماس

مثل معظم الدول المسلمة، تتمتع قطر بروابط طويلة الأمد مع القضية الفلسطينية وتدعم حل الدولتين.

وفي عام 2012، أصبح الأمير السابق الشيخ حمد أول زعيم عربي يزور غزة منذ سنوات.

ويمنح القطريون حماس حوالي مليار جنيه استرليني سنويا ويستضيفون مكتبها السياسي في الدوحة، مع وجود العديد من القادة المنفيين هناك.

وعلى الرغم من أنها كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات مع إسرائيل في عام 1996، إلا أنها قطعت العلاقات مرة أخرى في عام 2009 في أعقاب ما تسميه إسرائيل عملية الرصاص المصبوب، ويشير إليها الفلسطينيون بمذبحة غزة.

كما أنها لم تكن جزءًا من اتفاقيات حدثت في عام 2020، والتي شهدت قيام دول عربية مثل الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ويقول الدكتور غارسون: “من بين جميع دول الخليج، فإن قطر هي الأقل ودية تجاه إسرائيل، لأنها تقع خارج محور اتفاقيات التطبيع”، “لذلك ربما كان هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن لحماس أن تجلس فيه بشكل مريح مع هذا المستوى من التمثيل.”

ويضيف الدكتور غارسون: “لا يمكن إجراء مفاوضات مثل تلك التي نشهدها الآن دون أن تكون إسرائيل على الطاولة”، “لذا كان عليهم أن يتبعوا هذا النهج العملي لإدراجهم في المحادثة.”

ويقول الدكتور الزويري إنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، إلا أن هناك “ترتيبًا” بين قطر والإسرائيليين، بمساعدة الولايات المتحدة، وقد سمح هذا للدوحة بالتوسط في الصراع الحالي وفي الصراع الذي دار عام 2014.

كما نفخر برجال #فلسطين وصمودهم أمام احتلال غاشم، تدعمه أكبر مراكز القوة في العالم، نفخر أيضا بموقف #قطر الواضح في مساندة من تصدى لهذا الطغيان، ونذر نفسه لتحرير المقدسات والأوطان، ورأينا كيف رابطت شبكة #الجزيرة طوال فترة الحرب لنقل الحقيقة وفضح العدوان، ثم قامت القيادة القطرية… — د. محمد الصغير (@drassagheer) November 25, 2023

تقرير إن بي سي نيوز: #قطر تلعب الدور الأكبر في الوساطة وإدارة الهدنة، ووزير الدولة القطري محمد الخليفي يقول عدد المفرج عنهم من الرهائن قد يفوق التوقعات ونأمل في إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا. pic.twitter.com/AwO7qLeDKa — Gulf Post | جلف بوست (@GLFPost) November 25, 2023

العلاقة الاستراتيجية الأميركية

وقد استفادت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من المساعدة القطرية في التفاوض على صفقات مع القوى التي تعتبرها خبيثة.

وخلال الحرب الأهلية السورية في عام 2017، ساعدت في التفاوض على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في العراق، ومن بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر.

وفي عام 2019، ترأست محادثات أدت إلى إطلاق سراح رهينتين غربيتين احتجزتهما حركة طالبان في أفغانستان.

وفي الآونة الأخيرة، لعبت دورًا رئيسيًا في إجلاء آلاف الأشخاص عندما استولت طالبان على السلطة مرة أخرى في عام 2021، وتعمل هذا العام على تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.

ويقول الدكتور جارسون إن قطر هي أيضًا موطن لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وهو ما يعني أن الأمريكيين “يديرون مصلحتهم الذاتية العملية” في البلاد.

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن ملتزمون بالاتفاق ومصممون على تنفيذه مع الوسيطين #قطر ومصر pic.twitter.com/hT3Ks9hZ7V — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 25, 2023

نظرة العالم إلى قطر

ويقول الدكتور الزويري إن الدول الغربية تنظر إلى قطر باعتبارها “لاعباً جديراً بالثقة” يفهم التزاماته الدولية وسياسة المنطقة.

ويضيف أن أهدافها الرئيسية هي وقف إطلاق النار في غزة، وتجنب “تطرف جيل جديد” هناك، وتحقيق الاستقرار الإقليمي بشكل عام.

ويقول: “قطر لديها قناة تمويل واضحة لحماس، وقد ارتكبت حماس بشكل موضوعي مذبحة مروعة.

وأضاف “لذلك ربما تحاول إعادة تأكيد نفوذها على حماس لمحاولة الابتعاد عما يمكن اعتباره تواطؤا في تغذية آلة الحرب التي أدت إلى ذلك في المقام الأول”.