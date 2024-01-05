لماذا؟.. هيلاري كلينتون تحتل مكانا في قائمة الأكثر تداولاً في هذه المنصة الاجتماعية

احتل اسم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون موقعا متميزا في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وانطلقت الكثير من التدوينات حول كلينتون، وسبب انتشار خبر وجود اسمها في قائمة إبستين، وهل اسمها موجود بالفعل أم لا؟.

هيلاري كلينتون وبيل كلينتون- المصدر: إكس

وكتب صاحب حساب يدعى «ناصر خليفة» تدوينة طويلة عن هيلاري كلينتون يقول فيها “سنويا يختفي ٤٦٠ الف طفل في امريكا، ١١٢ الف في بريطانيا، ١٠٠ الف المانيا، ٤٦ الف في كندا، ٤٥ الف في روسيا، ٢٠ الف في اسبانيا وأستراليا، وفضيحة جيفري ابيستاين كشفت عن اختطاف اطفال وتعذيبهم واستغلالهم جنسيا البداية كانت من ايميلات هيلاري كلينتون وأسماء كبيره مشاركة، منهم رؤساء دول”

سنويا يختفي

٤٦٠ الف طفل في امريكا

١١٢ الف في بريطانيا

١٠٠ الف المانيا

٤٦ الف في كندا

٤٥ الف في روسيا

٢٠ الف في اسبانيا وأستراليا

وفضيحة جيفري ابيشتاين كشفت عن اختطاف اطفال وتعذيبهم واستغلالهم جنسيا

البداية كانت من ايميلات هيلاري كلينتون

وأسماء كبيره مشاركة

منهم رؤساء دول pic.twitter.com/JQ2rMC7yqJ — ناصر خليفة (@Nassersklfa) January 4, 2024

الموضوع فعلا قذر

وكتبت صاحبة الحساب الموثق من منصة “إكس” ويدعى «lcuz0» عن قضية إبستين، ووجود اسم هيلاري كلينتون “قضية إبستين لا تقتصر فقط على الاتجار بالقاصرات، فقط بتعذيبهم وشرب دمائهم لامتصاص الأدرينوكروم، وهذا يفسر وجود شخصيات مثل هيلاري كلينتون، وأوبرا وينفري، وعالم مصاب بالشلل مثل هوكينج”.

وتابع «lcuz0» “يمكنهم شرب الدماء والاستفادة بالأدرينوكروم.. الموضوع فعلا قذر”.

قضية ايبستين لا تقتصر فقط على الاتجار بالقاصرات فقط بي تعذيبهم وشرب دمائهم لامتصاص الأدرينوكروم وهذا يفسر وجود شخصيات مثل هيلارى كلينتون واوبرا وينفرى وعالم مصاب بالشلل مثل هوكينج يمكنهم شرب الدماء والاستفادة بالأدرينوكروم الموضوع فعلا قذر#هيلاري_كلينتون pic.twitter.com/kb4ZiD03vC — / (@lcuz0) January 5, 2024

منير الخطير

وكان لصاحب حساب «منير الخطير» تدوينة في غاية الخطورة حيث قال “ليه هيلاري كلينتون خايفة على حياتها وطلبت عدم رفع السرية عن اسمها الكودي ؟”.

واستطرد الخطير مجيبا على سؤاله، أنه تم اختراق البريد الإلكتروني لجون بودستا، مدير حملة هيلاري كلينتون عام 2016، في هجوم تصيد احتيالي.

كما نشر ويكيليكس الرسائل الخاصة بمدير الحملة لهيلاري كلينتون في نوفمبر 2016، وادعى حينها المدعون أن الرسائل الإلكترونية تحتوي على رسائل مشفرة تربط بين عدد من المطاعم الأمريكية، ومسؤولين كبار في الحزب الديمقراطي، تكشف عن تورطهم في قضايا الاتجار بالبشر وجنس الأطفال.

وكان من بين المؤسسات التي يدعى تورطها، مطعم بيتزا كوميت بينغ بونغ في واشنطن، لكن هدأ الموضوع بعد ذلك بذريعة أنه مؤامرة.

ثم تحول منير الخطير للحديث عن أنه عندما يتم رفع اسم هيلاري من المكشوف عنهم، فإن الموضوع السابق سيكون ثابت وحقيقي وليس من قبيل المؤامرة.

ليه هيلاري كلينتون خايفة على حياتها وطلبت عدم رفع السرية عن اسمها الكودي ؟

في مارس 2016، اخترق حساب البريد الإلكتروني الشخصي لجون بوديستا، مدير حملة هيلاري كلينتون، في هجوم تصيد احتيالي. ونشرت ويكيليكس رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به في نوفمبر 2016. ادعى أنصار نظرية مؤامرة… pic.twitter.com/LmT6PSYXpH — منير الخطير (@farag_nassar_) January 4, 2024

لم يتواجد اسمها في الوثائق

دون بعض نشطاء منصة “إكس” ما يفيد عدم وجود اسم وزيرة الخارجية السابقة “هيلاري كلينتون” في قائمة إبستين.

وفي هذا الشأن نجد صاحب حساب يدعى «MFU| محمد» هذه التدوينة “هيلاري كلينتون لم يتواجد اسمها في الوثائق التي كُشف عنها عن محاكمة جيفري إبستين، جميع المتورطين في الوثائق هم رجال باستثناء صديقة إبستين والتي كانت تجلب له القاصرات ماكسويل”.

هيلاري كلينتون لم يتواجد أسمها في الوثائق التي كُشف عنها عن محاكمة جيفري إبستين جميع المتورطين في الوثائق هم رجال، باستثناء صديقة إبستين والتي كانت تجلب له القاصرات ماكسويل. pic.twitter.com/WYCMk7O9Ic — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) January 5, 2024

وكانت قائمة الملياردير الأمريكي الذي انتحر في محبسه عام 2019، قد ضمت أسماء كبيرة في المجتمع الأمريكي والأوروبي، كان من أبرزها اسم الرئيس بيل كلينتون، وأوبرا وينفري، وعالم الفيزياء ستيفن هوكينج، وغيرهم الكثير.