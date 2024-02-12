للمرة الثانية وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يُنقل إلى قسم العناية المركزة للعلاج

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في بيان عن دخول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى قسم العناية المركزة وتلقي العلاج في مركز وولتر ريد العسكري الطبي.

وقد ذكر البيان أنه تم إدخال الوزير إلى القسم بعد سلسلة من التحاليل وتقييم الحالة، حيث سيخضع للرعاية والمراقبة وفقًا لفرانس برس، وقد تكون هذه الخطوة ناتجة عن مشكلة طارئة في المثانة.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

وسابقًا فقد أعلن المتحدث باسم البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن الذي يعاني من سرطان البروستاتا، قد وكّل مهامه لنائبته كاثلين هيكس يوم الأحد.

وفي وقت لاحق تم نقل مهام الوزارة رسميًا إلى هيكس، وأشار المتحدث إلى أن أوستن لا يزال يتلقى العلاج، وتم إبلاغ البيت الأبيض والكونجرس بالوضع الحالي.

وقد تم نقل وزير الدفاع إلى المستشفى بعد أن أُبلِغ عن (مشكلة طارئة في المثانة) وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها نقله إلى المستشفى خلال أسابيع قليلة.

ويذكر أن أثار دخول أوستن المستشفى جدلًا بعد أن تم الاحتفاظ بها في سرية.

وبناءً على ذلك فقد تم تعيين كاثلين هيكس لتولي مهام وزير الدفاع بشكل مؤقت.