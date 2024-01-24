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للمرة الثانية الحوثيين يمنعون طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط

عبد الرحمن عياد

منعت جماعة الحوثيين في اليمن للمرة الثانية طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في محافظة مأرب التي تخضع لسيطرة الحكومة.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية بأن الميليشيا رفضت يوم الثلاثاء هبوط طائرة أخرى للأمم المتحدة في نفس المحافظة.

للمرة الثانية الحوثيين يمنعون طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط

للمرة الثانية الحوثيين يمنعون طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط

وقد تم إلغاء رحلة الطائرة التي كانت متجهة إلى مأرب من مطار عدن الدولي.
وقد أبلغت إدارة المطار الركاب بإلغاء الرحلة بسبب رفض برج صنعاء السماح للطائرة بالهبوط في مأرب.

وقد سبق ذلك منع الحوثيين قبل يومين طائرة مدنية سودانية كانت تقل العالقين اليمنيين من مطار بورتسودان إلى مطار المخا، وقد هددوا بقصف الطائرة.

وتسيطر جماعة الحوثيين على الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة صنعاء، وهم يتحكمون في حركة الملاحة الجوية المدنية.

وعلاوة على ذلك فقد قدّم الحوثيون مهلة لمدة شهر للموظفين الأميركيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم في اليمن لمغادرة البلاد.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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