للمرة الأخيرة في 2023.. خسوف القمر لأكثر من ساعة جزئيًا في هذه الدول

أعلن المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة؛ عن حدوث خسوف جزئي للقمر غدًا السبت الموافق لمنتصف الشهر العربي؛ فخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر سواء جزء منه أو بأكمله في ظل الأرض، وعندما تكون الأرض بين القمر والشمس؛ يُغطى القمر جزئيًا أو بأكمله مما يجعل لونه داكنًا أو أحمر اللون.

صورة توضح مراحل خسوف القمر _ مصدر الصورة: space

خسوف القمر للمرة الثانية

أوضحت الجمعية الفلكية أن الكرة الأرضية ستشهد خسوفًا جزئيًا للقمر غدًا السبت بنسبة صغيرة حيث يمكن مشاهدته بالعين المجردة بجميع مراحله في سماء كلا من:

المملكة العربية السعودية.

مصر والوطن العربي.

أغلب أنحاء أوروبا وأستراليا وآسيا وأفريقيا.

يدوم الخسوف الجزئي بدءًا من الساعة العاشرة والـ 35 دقيقة مساءًا وحتى الحادية عشر و52 دقيقة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية أي لمدة ساعة و17 دقيقة، وبذلك يكون هذا الخسوف هو الأخير في عام 2023.

كذلك قد أفاد المهندس أبو زاهرة أن خسوف القمر الجزئي سيبدأ في مناطق المملكة أجمع في التوقيت السابق ذكره مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض، ومن ثم يتحرك من غرب ظل الأرض إلى شرقها وفقًا لحركته الطبيعية في مداره حول كوكب الأرض.

أضاف أن بعد ما مرور 39 دقيقة من خسوف القمر الجزئي؛ فإنه سيصل إلى ذروته العظمى في تمام الساعة الحادية عشر وأربعة عشر دقيقة؛ سيكون 6% من قرص القمر هو الموجود داخل ظل الأرض، وبعد مرور 10 دقائق أخرى؛ سيصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا ويكون أكمل نصف مداره هذا الشهر حول الأرض.

بالإضافة إلى أنه أوضح أن خسوف القمر الجزئي يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام أي معدات خاصة، ولكن يمكن استخدام تلسكوب صغير أو منظار ثنائي من أجل رؤية تفاصيل القمر بشكل أفضل.

صلاة الخسوف في الإسلام

يوجد في الإسلام صلاة للخسوف يؤديها المسلم عند حدوث خسوف للقمر أو للشمس، وتصلى ركعتين؛ في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، وتتمثل الركعتان في الآتي:

الركعة الأولى

يحرم المسلم في الركعة الأولى، ثم يستفتح ويقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ويسبح الله تعالى مائة مرة، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يرفع من الركوع ويقرأ سورة طويلة أقل من القراءة الأولى، ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول، ثم يرفع من ركوعه ويُسمِّع ويُحَمِّد، ثم يسجد فيطيل السجود.

الركعة الثانية

ثم يقوم من سجوده للركعة الثانية؛ فيقرأ سورة النساء أو سورة طويلة مثلها، ثم يركع ويُسبَّح بقدر ثلثي تسبيحة، ثم يرفع من ركوعه ويقرأ سورة الفاتحة وسورة المائدة، ثم يركع ويطيل الركوع دون الذي سبقه، ثم يرفع من الركوع ويُسبِّح ويًحمِّد، ثم يسجد فيطيل.