للحاصلين علي لقاح كورونا.. احذر متحور “دلتا”

“متحور دلتا”، أصبح من أكثر السلالات المتحورة لفيروس كورونا خطورة، حيث ظهر لأول مرة في الهند، العام الماضي، لكن مع تحذيرات الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية، سيطر القلق علي الكثيرين، كما بدأت التساؤلات حول إذا كان لقاحات فيروس كورونا المعتمدة عالميًا، قد تحمي من سلالة “دلتا”، أم لا، لاسيما أنه سريع الانتشار وشديد العدوي، ذلك بجانب بعض التقارير التي تشير أن عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا بجرعات الكاملة أصيبوا رغم ذلك بالفيروس.

وفي أوائل يوليو المنصرم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تخوفاتها من اجتياح موجة جديدة في أوروبا المتحور “دلتا”، وهو ما يزيد القلق حول ارتفاع الحالات وفعالية اللقاحات المطروحة حاليًا.

متحور دلتا وإصابات كورونا

وبشأن ما ذكرته مراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها، الأمريكي، حول إصابة بعض الحالات بمتحور “دلتا” بعد تلقيهم لقاح كورونا، كشف الباحثون عن أن أغلبية الحالات أصيبت رغم تطعيمها باللقاحات المعتمدة في الولايات المتحدة.

وهو ما أكده أطباء آخرون استنتاجًا من المعلومات، السابق ذكرها، بأن متحور “دلتا” يمكن أن يصيب الحاصلين علي لقاح كورونا،إلا أن رغم ذلك فهناك بارقة أمل، حيث أن التطعيم يقلل من خطورة الإصابة ونسب الوفاة.

كما شددوا علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، تجنبًا لنقل عدوي “دلتا”، للحاصيلن علي لقاح كورونا، أو لديهم أي أمراض مزمنة ونقص في المناعة.

والجدير بالذكر، أن اللقاحات اللتي تم الموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي هي : جونسون أند جونسون، موديرنا، أسترازينكيا.