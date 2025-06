لقطات النزوح.. وزير إسرائيلي يصف نزوح سكان القطاع بأنه «نكبة غزة»

وصف أحد الوزراء في إسرائيل أن ما يحدث في قطاع غزة من عمليات نزوح لسكانها إلى الجنوب بأنه يعتبر «نكبة غزة»، وهو الشئ نفسه الذي يقوي معتقد الفلسطينيين بأنه سوف يحدث ما حدث لأجدادهم عام 1948، حيث لن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى إلى أراضيهم.

جاء هذا التوصيف على لسان وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، في مقابلة أجراها مع القناة الإسرائيلية الإخبارية الـثانية عشر، والتي سألت عن الصورة التي تم رصدها لسكان غزة وهم يغادرون أراضيهم إلى الجنوب، وما إذا كان هذا الوضع هو الهدف من الحرب أم أن ذلك عبارة عن وضع وقتي فقط.

وبحسب ما جاء في وكالة رويترز، فإن ديخر وصف عمليات النزوح الجماعية لسكان غزة بــ «نكبة غزة»، وذلك ليلمح إلى ما حدث عام 1948 من عمليات تهجير جماعي.

ولا يعرف بالضبط حتى الآن أي معلومات عن عدد النازحين نتيجة الحرب الأخيرة على غزة، لكن هناك بعض التقديرات التي تشير إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون نسمة يعيشون في غزة الفقيرة والمحاصرة بحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز عربية”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، ومن بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة نتيجة القصف العنيف على القطاع.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي القتلى يزيد عن 11.100 قتيل، منهم ما يقرب من 3027 امرأة، و4506 طفل، و668 مسنا، فيما بلغ عدد المصابين 27 ألفا.

وأعادت لقطات نزوح السكان من شمال غزة إلى جنوبها إلى أذهان الفلسطينيين وكثير من العرب ما حدث عام 1948 من تهجير قسري لسكان فلسطين من بيوتهم ومنازلهم إلى مستقبل لا يعلم عنه أحد شئ.

وبعد ما يقرب من 75 عاما عادت مشاهد تضم أسرا كاملة على عربات تجرها الدواب، أو عائلات كاملة تسير على أقدامها حاملة حقائبها.

آلاف الفلسطينيين يهربون من القصف الغاشم على شمال قطاع غزة إلى الجنوب حيث المستقبل المجهول، الكبير والصغير لا يعلم إلى أين مصيره، والأدهى من ذلك الأطفال الصغار، فهناك أصغر نازحة من شمال غزة إلى جنوبها مولودة منذ ساعات بصحبة أمها وعائلتها بدون أن تأخذ فرصتها في رضعة أولى تقوي عظامها اللينة، فلا وقت للراحة من الولادة للأم ولا رحمة لطفلة ما زالت خارجة إلى الحياة.

قصفت إسرائيل قطاع غزة بشكل متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى القيام بعمليات برية في الشمال، ومنذ أيام قليلة دارت معارك دامية في القلب من غزة بين قوات الاحتلال وكتائب القسام وباقي فصائل المقاومة.

