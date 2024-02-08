لقاء مرتقب بين حميدتي والبرهان في سويسرا لبحث إيصال المساعدات الإنسانية في السودان

أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء بأن طرفي النزاع في السودان قد اتفقا على عقد اجتماع في سويسرا لمناقشة إيصال المساعدات الإنسانية.

وقد تم مخاطبة قادة الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو خلال الأسبوعين الماضيين للوفاء بتعهداتهما فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات، وقد تم دعوتهما لحضور الاجتماع الذي سوف تعقده الأمم المتحدة بين ممثلين عن الطرفين المتحاربين في السودان.

البرهان وحميدتي

ويعمل الاجتماع على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان السودانيين الذين يعانون من الحاجة الماسة، حيث يحتاج نصف السكان أي حوالي 25 مليون شخص إلى مساعدة.

وقد أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يتم الاجتماع حضوريًا، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فهي مستعدة لتنظيم اتصال افتراضي في وقت لاحق.

ويذكر أن السودان يشهد صراعًا مستمرًا منذ 15 أبريل بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي الذي كان نائبًا للبرهان في السابق، ولم تحقق الجهود الدبلوماسية حتى الآن تقدمًا في تحقيق مفاوضات السلام.

وفي سياق متصل فقد أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 4.1 مليارات دولار في عام 2024 لتوفير المساعدة الإنسانية للسكان في السودان واللاجئين السودانيين في الدول المجاورة.

هذه الأموال سوف تساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان الذين يعانون من تداعيات النزاع الدائر في البلاد وتوفير الإغاثة الضرورية لهم.