لقاء في القاهرة بين حماس ومصر وقطر لمناقشة وقف إطلاق النار

توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة بقيادة القيادي خليل الحية لمواصلة المحادثات حول وقف إطلاق النار، حسبما صرح القيادي الآخر أسامة حمدان لسكاي نيوز عربية.

وقد أكد حمدان أنه لم يتم تقديم عرض قطري لاستبدال وقف إطلاق النار الحالي بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المحررين.

وفي سياق آخر فقد دعا القيادي الفلسطيني سامي أبوزهري الفصائل الفلسطينية إلى مواصلة القتال، مؤكدًا أن رد فعل حماس الإيجابي على مقترح باريس كان قويًا وليس ضعيفًا.

ومن ناحيته فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لمطالب حماس التي أعلنتها في ردها على مقترح باريس، وأكد عزمه على القضاء الكامل على حماس في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي فقد أشار نتنياهو إلى أنه يجب أن تجري المفاوضات عبر وسطاء، ولكن ليس بناءً على رد حماس.

وأكد نتنياهو بأن الضغط العسكري وعدم الاستسلام لمطالب حماس يعدان شرطًا أساسيًا، وأن التعاطي مع مطالب الحركة لن يؤدي إلى تحرير المختطفين وإنما سيؤدي إلى مزيد من العنف.

وأضاف نتنياهو بأن الهدف هو الانتصار الحاسم وأنه لن يقبل أقل من ذلك، وأعلن عن توجيه الجيش للعمل في رفح مع فتح ممر آمن للسكان، وأكد أنه يهدف إلى مهاجمة رفح المكتظة بالنازحين من باقي مناطق غزة المدمرة، وأكد أنه لا يوجد حلاً آخر سوى القضاء على حماس في غزة.

أسامه حمدان