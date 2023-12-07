استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض يوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي في الرياض

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية فقد عُقد اجتماع واسع النطاق بين ولي العهد والرئيس الروسي بحضور وفدي البلدين.

وقد ألقى ولي العهد كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بالرئيس الروسي في المملكة العربية السعودية مشيدًا بالعلاقات التاريخية والقوية بين البلدين، وأشار إلى أن روسيا كانت أول دولة تعترف بالمملكة العربية السعودية بعد تأسيس الدولة السعودية الثالثة.

وقد أكد ولي العهد على المصالح المشتركة بين البلدين والملفات التي يعملون عليها سويًا في مصلحة روسيا والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالم بأسره، وأشاد بالتعاون السياسي بين البلدين وأثره في تعزيز الأمن والتنسيق المستقبلي في الجانب السياسي والأمني مما سيسهم في أمن الشرق الأوسط والعالم.

وأعرب ولي العهد عن الترحيب بالرئيس الروسي وصفه بضيف خاص وعزيز على المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه فقد أعرب الرئيس الروسي عن شكره لولي العهد على دعوته لزيارة المملكة وأشاد بالصداقة والتعاون العميق بين البلدين، كما أشار إلى التطور الكبير في العلاقات بين البلدين وتحقيق الإنجازات والنجاحات خلال السنوات السبع الماضية.

وقد أكد الرئيس بوتين على التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات متعددة مثل السياسة والاقتصاد وأهمية مشاركة البلدين في التقييمات والتقديرات المتعلقة بالتطورات الدولية.

وتم خلال الاجتماع الموسع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مجالات مختلفة، وتم أيضًا مناقشة المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتم التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات مثل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة، كما تم بحث سبل تعزيز التبادل التجاري وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الشركات والمؤسسات السعودية والروسية.

وفي نهاية الاجتماع فقد تم التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مجالات مختلفة.

وتم التوصل إلى اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة تعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ويعد هذا اللقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي تعبيرًا عن حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون في مجالات مختلفة.