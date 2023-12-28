لقاء بين الرئيس الأوغندي وقائد قوات الدعم السريع السوداني

عقد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لقاءً في منزله مع قائد قوات الدعم السريع السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي، وقد تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لوقف الحرب.

الرئيس الأوغندي وقائد قوات الدعم السريع السوداني

ووفقًا للمعلومات المنشورة على الصفحة الرسمية لهيئة الإذاعة الأوغندية على منصة (أكس) فقد تمت مناقشة جهود وقف الحرب الحالية التي استمرت لمدة تسعة أشهر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقد أدلى حميدتي بتصريح قائلاً: (قدمت لفخامة الرئيس موسيفيني شرحًا مفصلاً حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول وذلك بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة والجهات التي تعرقل الحل وتدعم استمرار الحرب وطرحت أيضًا رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة).

سعدت اليوم بزيارة جمهورية أوغندا الشقيقة ولقاء فخامة الرئيس @KagutaMuseveni

ناقشنا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني.

قدمت لفخامة الرئيس موسفيني شرحا مفصلا حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة… pic.twitter.com/KciRgGnm8S — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) December 27, 2023

وقد أكد حميدتي أن الرئيس موسيفيني أعرب عن دعمه الكامل للشعب السوداني واستعداده لدفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

كما أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها خلال الزيارة، وشكر الشعب الأوغندي على تضامنهم واستضافتهم لعدد كبير من السودانيين الذين اضطروا لمغادرة السودان بسبب ظروف الحرب.

وقد ختم حميدتي تصريحه بالتأكيد على التزامهم بمخرجات قمة رؤساء الإيغاد التي عقدت في جيبوتي، وأنهم سوف يواصلون تنفيذ التزاماتهم من أجل إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.