أخبار عالمية

لقاء بين الرئيس الأوغندي وقائد قوات الدعم السريع السوداني

عبد الرحمن عياد

عقد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لقاءً في منزله مع قائد قوات الدعم السريع السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي، وقد تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لوقف الحرب.

لقاء بين الرئيس الأوغندي وقائد قوات الدعم السريع السوداني

الرئيس الأوغندي وقائد قوات الدعم السريع السوداني

ووفقًا للمعلومات المنشورة على الصفحة الرسمية لهيئة الإذاعة الأوغندية على منصة (أكس) فقد تمت مناقشة جهود وقف الحرب الحالية التي استمرت لمدة تسعة أشهر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقد أدلى حميدتي بتصريح قائلاً: (قدمت لفخامة الرئيس موسيفيني شرحًا مفصلاً حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول وذلك بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة والجهات التي تعرقل الحل وتدعم استمرار الحرب وطرحت أيضًا رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة).

وقد أكد حميدتي أن الرئيس موسيفيني أعرب عن دعمه الكامل للشعب السوداني واستعداده لدفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
كما أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها خلال الزيارة، وشكر الشعب الأوغندي على تضامنهم واستضافتهم لعدد كبير من السودانيين الذين اضطروا لمغادرة السودان بسبب ظروف الحرب.

وقد ختم حميدتي تصريحه بالتأكيد على التزامهم بمخرجات قمة رؤساء الإيغاد التي عقدت في جيبوتي، وأنهم سوف يواصلون تنفيذ التزاماتهم من أجل إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل