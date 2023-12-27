ما زالت لعنة غزة تصيب جنود الإحتلال الإسرائيلي، فمنذ أيام قليلة خرج أحد الجنود الإسرائيليين العائدين من غزة، وقال أنه يتبول على نفسه من الرعب الذي شاهده في الحرب، وأضاف أن قذائف الآر بي جي كانت تمر من فوق رؤسهم، وأنه شاهد الكثير من زملاءه القتلى، وكانت رائحة جثامين زملاءه القتلى في كل مكان.

لعنة غزة تضرب جنود الإحتلال| إصابة بعض الجنود الإسرائيليين في غزة بمرض لا علاج له يقاوم الأدوية ويؤدي إلى الوفاة

فطريات تصيب الجنود الإسرائيليين وتؤدي إلى وفاتهم

وأضاف الجندي الإسرائيلي أنه لا يستطيع النوم إلا بعد أن يشرب زجاجة من الكحول، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي ترك المعاقين والمصابين وتخلى عنهم، وهذا هو شعور الجنود الإسرائيليين المحاربين في قطاع غزة، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل إن الجندي الإسرائيلي أكد أنه بسبب حالته النفسية السيئة بعد عودته من غزة حاول قتل زوجته أكثر من مرة، مؤكداً أن حياته ومستقبله تم تدميرهما.

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ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل إن لعنة غزة بدأت تضرب جنود الإحتلال بمرض جديد يقاوم العلاج، حيث أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أحد الجنود الإسرائيليين توفي بعد إصابته بفطريات خطيرة، وهذه الفطرياة عصية على العلاج وتقاوم الأدوية، وكانت هذه الفطريات أصابت بعض جنود الإحتلال في أطرافهم.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن هذه الفطريات أصابت عدد من الجنود وفشلت جميع المحاولات العلاجية معهم، وقال الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت، أن تربة غزة هي مصدر هذه الفطريات، لأن التربة في غزة ملوثة بمياه الصرف الصحي، وأنه نتيجة إصابة الجنود بجروح تنتقل هذه الفطريات لأجسادهم وتنتشر بشكل كبير في الأطراف مما يؤدي إلى وفاتهم.