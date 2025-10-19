أخبار عالمية

«لا ملوك».. مظاهرات مناهضة للحكومة الأمريكية في نيويورك وعدد المشاركين يتخطى 100 ألف

أحمد مراد

نظم مئات الآلاف في مدينة نيويورك الأمريكية عدد من التظاهرات السلمية ضد ما وصفوه بهجمات الرئيس ترامب على الحقوق التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي، بالإضافة إلى اتهامه بالاستبداد والدكتاتورية رافعين شعار «لا ملوك».

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة تايم سكوير، ثم انطلقوا في أنحاء المدينة منددين بما يصمم ترامب على فعله في الفترة المقبلة.

وقالت شرطة نيويورك أن عدد المشاركين في هذه المظاهرات قد تخطى الـ 100 ألف متظاهر، وبعد مدة من الوقت تفرق المتظاهرون كل إلى حال سبيله دون أن يكون هناك إصابات أو حوادث أو اعتقالات.

وأكدت هيئة تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية أن هناك أكثر من 100 ألف شخص من جميع أحياء نيويورك الخمسة قد تجمعوا وخرجوا في مظاهرات تندد بتصرفات ترامب، ومارسوا بسلمية حقهم الدستوري.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


