لا مفاوضات بشأن غزة.. قرار عاجل من نتنياهو بشأن فريق الموساد في قطر

أعلن منذ قليل مكتب “بنيامين نتنياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم السبت، استدعاء فريق الموساد الموجود حالياً في الدولة القطرية، وذلك بسبب الجمود في المفاوضات التي تجري حالياً بشأن قطاع غزة، حيث أكد المكتب أن حماس لم تفي بالتزامها بشأن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء الرهائن المحتجزين لديها، والمدرجين على القائمة التي وافقت عليها خلال الفترة الماضية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي - مصدر الصورة: العربية

الموساد يشكر قطر ومصر والولايات المتحدة

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الموساد يشكر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية على دورهم الفعال ومساعدتهم خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد نجاح المفاوضات خلال المرحلة الماضية في هدنة غزة، والتي نجحت من خلاله حماس وإسرائيل في تبادل عدد من الأسرى بين الطرفين، بالإضافة غلى وقف إطلاق النار.

قال مكتب نتنياهو

“رئيس الموساد يشكر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري على مساعدتهم”.

استعادة 84 إسرائيلي

وأوضح المكتب أن محادثات قطر قد أدت خلال المرحلة الماضية إلى استعادة 84 من الأطفال والنساء الإسرائيليين، وذلك بالإضافة إلى نحو 24 أجنبياً من غزة، حيث حرصت الدول الثلاث على عمل هدنة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع، فضلاً عن تبادل الأسرى.

فريق من الموساد في قطر

من جانبه أوضح مصدر مطلع من خلال تصريحات إلى “رويترز”، أن فريقاً من جهاز المخابرات الإسرائيلي موجود اليوم السبت، وذلك من أجل عقد مباحثات مع الوسطاء بشأن هدنة أخرى في القتال بقطاع غزة خلال الفترة القادمة، حيث ركزت المحادثات على احتمال إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين بخلاف الأطفال والنساء.

حيث أكد المصدر أنها مختلفة عن اتفاق الهدنة التي انهارت يوم الجمعة الماضي، والتي بدأت من يوم 24 نوفمبر الماضي 2023، والتي تستوجب إطلاق سراح أطفال ونساء ومحتجزين أجانب لدى حماس في الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر 2023، وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن عدد من المحتجزين الفلسطينيين لدى الدولة الإسرائيلية.

والجدير بالذكر أن حماس وإسرائيل قد تبادلا الاتهامات بالتسبب في انهيار الهدنة خلال الساعات الماضية، والتي استمرت أسبوعاً، وتم تمديدها مرتين قبل أن يفشل الوسطاء في إيجاد طريقة من اجل تمديد ثالثا للهدنة، حيث اتهمت إسرائيل حركة حماس برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها.

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سبب فشل المفاوضات

من جانبه أكد مسؤول فلسطيني أن انهيار الهدنة جاء بعدما طلبت إسرائيل أن تُطلق حماس سراح المجندات، حيث تحاول حالياً دول الوساطة التدخل بشكل قوي وعاجل من أجل وقف اطلاق النار حفاظاً على المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وتبادل الأسرى بشكل عاجل.