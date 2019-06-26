لامبورجيني ابن مؤسس قناة طيور الجنّة تستفز جمهور مواقع التواصل الاجتماعي

اشترى خالد المقداد، مؤسس قناة طيور الجنة – القناة الأشهر بين عالم الأطفال في الدول العربية على القنوات الفضائية – سيارة لامبورجيني لابنه المعتصم بالله مقداد، تهنئة بنجاحه وتخرجه من الصف 12 الثانوي. إلى هنا الخبر عادي جدًا فالقناة تحظى بشهرة كبيرة وبالتأكيد تربح من الإعلانات أرباحًا خيالية، وثمن السيارة اللامبورجيني مهما بلغت ملايين فهي رخيصة على صاحب قناة طيور الجنة القناة الأكثر مشاهدة بين أطفال العالم العربي، إلا أن هذه الصورة أثارت جدال بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) و ( تويتر) حيث انقسم المتابعون ما بين مندهش من ارتفاع ثمن السيارة على أن يتم اهداءها هدية، وبين فخور بحب الأب لابنه.

ابن مؤسس قناة طيور الجنة : أشكر أبي وأمي على اللامبورجيني

من جهته قال معتصم القداد على موقع ( انستجرام): ” في الأمس كانت واحدة من أجمل أيام حياتي..اللحظة التي لطالما انتظرتها طويلًا وكنت مترقبًا لها بشدة.. بحمد الله وبفضله تخرجت بالأمس من الصف الثاني عشر – علمي ( الثانوية العامة)، وأود أن أشكر كل من وقف معي في هذه اللحظة الرائعة، أبي وأمي ، وأصدقائي وأخواتي وأساتذتي وكل من أحبهم”.

وتابع ابن مؤسس قناة طيور الجنة قائلًا: ” كل الأيام التي عشتها معكم كانت أجمل أيام أيام حياتي كنتم لي دائمًا خير عون وسند وأسأل الله العلي القدير أن يجمعني بكم دائمًا على خير”.

من هو خالد مقدام مؤسس قناة طيور الجنة

جدير بالذكر أن خالد المقداد هو أحد مشاهير الاعلام الطفولي ولقد ولد في الكويت حاملًا الجنسية الأردنية من أصل فلسطيني، وقام بتأسيس فرقة طيور الجنة الفنية للأطفال سنة 1994 في مدينة عمان حيث أنتج الكثير من الأناشيد التي لها علاقة بالأطفال والوطن العربي.

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