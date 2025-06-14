لأول مرة هآرتس تصدم الإسرائيليين وتعترف بما حدث جراء سقوط صواريخ إيرانية

تطورات سريعة ومتلاحقة تشهدها الساحة السياسية في إطار الحرب الدائرة بين طهران وتل أبيب، حيث تشهد الساعات الجارية، غارات إسرائيلية قوية على مواقع متفرقة في إيران، في حين تواصل طهران الرد بقوة من خلال إرسال الدفعات المتتالية من الصواريخ التي طالت أماكن متفرقة في إسرائيل وأحدثت الكثير من الأضرار البشرية وفي المباني والممتلكات العامة.

آخر تطورات الوضع في إسرائيل

حيث نشرت العديد من وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لدمار كبير خلفته صواريخ إيران التي سقطت في أماكن متفرقة، وتصاعدت أعمدة الدخان وألسنة النيران من المباني، وسمع دوي صافرات الإنذار التي تطالب المواطنين بضرورة النزول إلى الملاجئ والأماكن الآمنة.

وهآرتس تعترف بالحقيقة

ومن ناحية أخرى، أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الرسمية إلى انهيار مبان بشكل كامل في تل أبيب جراء الصواريخ الإيرانية، مؤكدًا أن المواطنين يعيشون في صدمة قوية لحجم الدمار الكبير الذي ألحقته تلك الصواريخ بشكل غير متوقع.

كما وثقت مقاطع الفيديو المنتشرة حجم الدمار الكبير الذي لحق بالعديد من البنايات والمباني في تل أبيب وضواحيها، في حين طالبت إسرائيل بتحرك دولي لمنع استهداف إيران للمدنيين في إسرائيل.