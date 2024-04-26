لأول مرة منذ بداية الحرب| قيادي فسلطيني يكشف خسائر حماس البشرية والميدانية ويحذر من وجود أي قوات بغزة

كشف القيادي بحماس للمرة الأولى عن عرض المقاومة لإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة وهدنة لمدة خمس سنوات، إلا أن الإحتال كان يرفض كل العروض المقدمة إليه، وأضاف خليل الحية، أن إسرائيل وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب لم تدمر إلا أقل من 20% من قدرات حماس العسكرية والبشرية، ولن يستطيع إنها قوة حماس في غزة، وأن الحل هو الذهاب للمفاوضات.

خسائر المقاومة في حرب غزة

وأضاف الحية أن المقاومة جاهزة لكل الإحتمالات، جاهزة لاستمرار الحرب، وجاهزة للإستمرار في المفاوضات بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب الإحتلال من كامل أراضي غزة، وأشار إلى أن نتنياهو يريد أن يحتل 20% من غزة، وذلك عبر ما يسميه المنطقة الآمنة، مؤكداً أن هذا غير معقول، ولا يمكن الموافق على عودة احتلال شبر واحد من قطاع غزة.

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وقال الحية في لقاء له، أن الإحتلال يريد موافقة المقاومة على احتلال 20% من غزة، وأن توافق على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، كل ذلك مع استمرار الحرب، وأضاف أنه لن يتم تسليم الأسرى إلى عبر صفقة مشرفة للفلسطينيين ووقف الحرب.

تصريحات مفاجئة.. خليل الحية: الاحتلال لم يُدمّر أكثر من 20% من قدرات حـ ـمـاس.. وعرضنا هدنة لمدة 5 سنوات بشروط pic.twitter.com/tWBflwxmSW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 25, 2024

كما أشار خليل الحية إلى تهديد إسرائيل باجتياح رفح، وقال إذا حدث ذلك فسيتم التعامل معه بأقوى مما حدث معه في باقي مناطق غزة، والمقاومة جاهزة لكل السيناريوهات، كما حذر من وجود أي قوات غير فلسطينية على أراضي غزة، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع أي قوة في غزة على أنها قوات احتلال.