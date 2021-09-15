“كيم كارديشان” ذات الرداء الأسود الغريب في حفل “ميت جالا” بنيويورك

دائما ما تثير كيم كاردشيان الجدل بإطلالاتها الغريبة و الغير مألوفة، ارتدت النجمة العالمية كيم كاردشيان رداء من الجلد اسود اللون من أعلي رأسها إلي أخمص قدميها حيث بدت و كأنها مغلفة بكيس أسود.

ظهرت النجمة كيم كاردشيان بإطلالة غريبة وصفها جمهورها بأنها مرعبة و مخيفة و ذلك في إطار حفل “ميت جالا” في نيويورك، حيث يظهر النجوم بإطلالات غريبة و غير معتادة، فارتدت كيم قبل الحفل معطفاً جلدياً اسوداً و حذاءاً طويلاً (بوت) و قفازين من الجلد الأسود أيضاً كما غطت وجهها بقناع أسود اللون و تدلي فقط شعرها الطويل من مؤخرة رأسها، كما ظهرت كيم أثناء الحفل برداء آخر شبيه به لكن من القماش غلف جسدها بأكمله.

انتقد الجمهور إطلالة كيم الغريبة و المخيفة حيث ظهرت بجانب النجمة “كيندال جينر” فقد بدت بجانبها و كأنها شبح .

وظهر بجوار كيم رجلاً يرتدي رداء بنفس المواصفات تبين أنه مصمم الأزياء “دمنا جفاساليا” من دار “بالنسياجا” و هو الذي صمم رداء كيم.

قالت كيم أنها استوحت الفكرة من طليقها مغني الراب “كاني ويست”، حيث انه كان دائماً ما يشجعها علي الجرأة و الإبداع في الفن.

عاد حفل ميت جالا بعد توقف فترة بسبب وباء كورونا و قد حضر الحفل العديد من النجوم من أبرزهم “جينيفر لوبيز” و “بيلي أيليش ” و “كيم كاردشيان” و “كيندال جينر”.