“كيم كارديشان” ذات الرداء الأسود الغريب في حفل “ميت جالا” بنيويورك

بواسطة دينا عصمت يوسف

دائما ما تثير كيم كاردشيان الجدل بإطلالاتها الغريبة و الغير مألوفة، ارتدت النجمة العالمية كيم كاردشيان رداء من الجلد اسود اللون من أعلي رأسها إلي أخمص قدميها حيث بدت و كأنها مغلفة بكيس أسود.
ظهرت النجمة كيم كاردشيان بإطلالة غريبة وصفها جمهورها بأنها مرعبة و مخيفة و ذلك في إطار حفل “ميت جالا” في نيويورك، حيث يظهر النجوم بإطلالات غريبة و غير معتادة، فارتدت كيم قبل الحفل معطفاً جلدياً اسوداً و حذاءاً طويلاً (بوت) و قفازين من الجلد الأسود أيضاً كما غطت وجهها بقناع أسود اللون و تدلي فقط شعرها الطويل من مؤخرة رأسها، كما ظهرت كيم أثناء الحفل برداء آخر شبيه به لكن من القماش غلف جسدها بأكمله.

"كيم كارديشان" ذات الرداء الأسود الغريب في حفل "ميت جالا" بنيويورك 2 15/9/2021 - 4:54 م
"كيم كارديشان" ذات الرداء الأسود الغريب في حفل "ميت جالا" بنيويورك 1 15/9/2021 - 4:54 م

كيم كارديشان في حفل ميت جالا. الصورة من Fox News (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

انتقد الجمهور إطلالة كيم الغريبة و المخيفة حيث ظهرت بجانب النجمة “كيندال جينر” فقد بدت بجانبها و كأنها شبح .
وظهر بجوار كيم رجلاً يرتدي رداء بنفس المواصفات تبين أنه مصمم الأزياء “دمنا جفاساليا” من دار “بالنسياجا” و هو الذي صمم رداء كيم.
قالت كيم أنها استوحت الفكرة من طليقها مغني الراب “كاني ويست”، حيث انه كان دائماً ما يشجعها علي الجرأة و الإبداع في الفن.
عاد حفل ميت جالا بعد توقف فترة بسبب وباء كورونا و قد حضر الحفل العديد من النجوم من أبرزهم “جينيفر لوبيز” و “بيلي أيليش ” و “كيم كاردشيان” و “كيندال جينر”.



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دينا عصمت يوسف