كيم كارداشيان تثير ضجة بإطلالتها المرعبة.. والجمهور: كيس زبالة ماشي ع الأرض

أثارت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ضجة كبيرة بسبب إطلالتها المرعبة في حفل “MetGala2021” وهو أحد أهم الأحداث السنوية الرئيسية في صناعة الأزياء التابع لمعهد جالا.

وظهرت كيم، على السجادة الحمراء بوجه مغطى بالكامل، مرتدية قناع أسود، مع فستان أسود تمامًا من تصميم “بالنسياجا”، لتخفي بها ملالامحها تمامًا وخمن الجميع أنها هي عندما وقفت بجانب “أختها الغير شقيقة” كيندل جينر لالتقاط الصور.

وسخر الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من إطلالة كيم، وجاءت التعليقات كالتالي: “كيس زبالة ماشي ع الارض”، و”المربية الفاضلة كيم كارداشيان”، و”كيم كارداشيان بستايل طالبان”.

وقالت كيم كارداشيان، أن طليقها كاني ويست، هو السبب في اختيارها لهذه الإطلالة التي استوحتها من ملابسه، لأنه كان دائمًا يمنحها القوة والشجاعة للإبداع، على حد قولها.

وظهرت كيم كارداشيان، برفقة رجل ارتدى نفس الملابس والقناع الأسود، وتبين فيما بعد أنه دمنا جفاساليا، مصمم الأزياء الشهير بدار “بالنسياجا”.

كيمبرلي نويل كارداشيان ويست، والشهيرة بـ “كيم كارداشيان” هي ممثلة، ونجمة تليفزيون، ولدت في 21 أكتوبر 1980 بلوس أنجلوس في أمريكا، وعندما قدمت سلسلة تليفزيون الواقع مع عائلتها نجحت في خلق نسخ فرعية للبرنامج، وأصبحت الأعلى أجرًا في 2015 وحتى الآن.