أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون افتتاح اجتماع الحزب السنوي الرئيسي في بيونغ يانغ وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

ومنذ سنوات فقد استخدم كيم هذا الاجتماع للإعلان عن سياسات البلاد في المجالات الرئيسية مثل الدبلوماسية والأمن والاقتصاد بدلاً من خطاب رأس السنة الجديدة.

كيم جونغ أون يؤكد بتحوّلات كبيرة في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية

وفي العام الماضي فقد أعلن كيم جونغ أون في ختام الاجتماع السابق عن زيادة كبيرة في الترسانة النووية لكوريا الشمالية.

وفي خطابه في افتتاح اجتماع هذا العام فقد وصف كيم عام 2023 بأنه (عام تحوّلات عظيمة وتغيّرات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقدرات العسكرية لبيونغ يانغ).

وقد شهد هذا العام لكوريا الشمالية إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري، واختبار ناجح للصاروخ هواسونغ 18 الذي يُعتبر أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات في ترسانة البلاد.

وتأكيدًا لهذه القدرات فقد تم تكريسها في دستور البلاد كقوة نووية.

وفي الأسبوع الماضي فقد أكد كيم جونغ أون أن كوريا الشمالية لن تتردد في استخدام السلاح الذري إذا استفزت بأسلحة نووية.

وتشهد العلاقات المتوترة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تصعيدًا خاصةً في نوفمبر وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية القمر الصناعي العسكري التجسسي.

ونتيجة لذلك فقد قامت الدولتان بتعليق الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2018 لخفض التوترات العسكرية بينهما.