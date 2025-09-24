كيم جونج أون عن مبادرات ترامب: خادعة وهوسه سخيف.. ومستعدون للتفاوض إذا تحققت هذه الشروط

قرر رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون وضع شروط لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا الى إنه لا يوجد سبب لتجنب الحوار حال توقف واشنطن عن إصرارها على تخلي بلاده عن الأسلحة النووية.

خطاب قوي لكيم جونج أون

حيث قال كيم في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى انه لن يتخلى أبدا عن ترسانته النووية مقابل إلغاء العقوبات، قائلًا: شخصيا، لا أزال أحتفظ بذكريات طيبة عن الرئيس ترامب من ولايته الاولى”، وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز الى ان الزعيمان التقيا 3 مرات خلال فترة رئاسة ترامب السابقة.

وتابع كيم جونج اون: “إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها السخيف بنزع سلاحنا النووي، وقبلت بالواقع، وأرادت تعايشا سلميا حقيقيا، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس معها”، منوهًا إلى إن بناء أسلحة نووية لحماية أمن بلاده من تهديدات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مسألة حياة أو موت، مشيرا إلى سلسلة من التدريبات العسكرية المنتظمة التي أجراها الحليفان، والتي قال إنها تطورت إلى تدريبات لحرب نووية.

مبادرات ترامب خادعة

كما شدد كيم على أن المبادرات الأخيرة من واشنطن وسيول للحوار “خادعة”، وقال: “لأن نيتهما الأساسية التي تتمثل في إضعاف الشمال وتدمير نظامه لم تتغير والاقتراح المرحلي الذي قدمته كوريا الجنوبية لإنهاء البرامج النووية لكوريا الشمالية دليل على ذلك.”

وأضاف: “العالم يعلم جيدا بالفعل ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تجعل دولة ما تتخلى عن أسلحتها النووية ونزع سلاحها. لن نتخلى أبدا عن أسلحتنا النووية.. لن تكون هناك أبدا، ولن تكون أبدا وإلى الأبد، أي مفاوضات مع الأعداء لتبادل بعض الأمور بدافع الهوس لرفع العقوبات”.

وقال إن العقوبات كانت “تجربة للتعلم” وجعلت بلاده أقوى وأكثر مرونة.

جاءت هذه التصريحات في وقت حثت فيه الحكومة الليبرالية الجديدة في كوريا الجنوبية ترامب إلى أخذ زمام المبادرة في إعادة فتح الحوار مع كيم، بعد 6 سنوات من انهيار جميع محادثات السلام مع بيونج يانج بسبب الخلاف حول العقوبات وتفكيك الأسلحة النووية.