كيف علقت واشنطن بوست على إعتراف الدول الكبرى بفلسطين؟.. تفاصيل

أكد تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست، إن اعتراف كل من، بريطانيا وكندا وأستراليا رسميا بالدولة الفلسطينية، يمثل تراجعاً عن عقود من عدم الاستعداد لقبول فلسطين كدولة ذات سيادة حتى يتم تسوية صراعها مع إسرائيل بشكل دائم، كما أنه يمثل ابتعاداً حاداً عن الولايات المتحدة.

الدول الأكثر إعترافًا

وتابع تقرير الصحيفة، أن الدول الثلاث أصبحت أكبر الدول التي تعترف بفلسطين، وتحركت بالتنسيق مع فرنسا التي من المتوقع أن تقوم بإعلان مماثل اليوم، الاثنين، فى الأمم المتحدة. وأعلن وزير خارجية البرتغال باول رانجل من الأمم المتحدة أن بلاده اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية.

وواصل تقرير الصحيفة، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل تحولاً جذرياً فى المواقف الدبلوماسية القائمة منذ فترة طويلة، ويعكس الفزع الواسع فى العديد من العواصم إزاء حرب إسرائيل فى غزة.

وأضافت الصحيفة، أن بريطانيا وكندا وفرنسا أول دول من مجموعة السبع تقوم بهذه الخطوة، وتعد من أهم الحلفاء التقليديين لإسرائيل، وحلفاء لأمريكا أيضا.

إعلان كندا وأستراليا

وكشف رئيس الوزراء الكندى مارك كارنى ونظيره الأسترالى أنتونى ألبانيز والبريطانى كير ستامر القرارات على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن ستارمر قد واجه بشكل خاص ضغوطاً من الرأي العام البريطاني وحزبه العمال لاتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء سلوك إسرائيل فى غزة.

وتطرقت الصحيفة، إلى القول بأن القائمة المتنامية من الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية تعكس مدى التغيير الذى أحدثته إراقة الدماء والاضطراب فى أعقاب السابع من أكتوبر فى المواقف الدبلوماسية الثابتة.

ويحمل تحول بريطانيا أصداء خاصة نظراً لتاريخها المثير للجدل فى حكم فلسطين، التي احتلتها إسرائيل فيما بعد، فى أوائل القرن العشرين بموجب تفويض من رابطة الأمم. وطالما حثت بريطانيا الأطراف المعنية على التفاوض لاتفاق لتأسيس دولتين ذاتا سيادية فى المنطقة، لكنها امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطينية مقدماً كتسوية للقضية.

إلا أن تزايد غضب الرأي العام حول حصار إسرائيل لغزة وخطواتها بعيدا عن الحل التفاوضى دفعت حكومة بريطانيا للتحرك. وكانت هناك مظاهرات ضخمة لدعم الفلسطينيين فى المدن عبر بريطانيا.

ودعا أكثر من ثلث وزراء حكومة ستارمر إلى الخطوة، ووقع أكثر من 130 عضو بالبرلمان عن حزب العمال على خطاب مؤرخاً دعماً للخطوة.

