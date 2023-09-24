كيف رد ايلون ماسك على منشور تيم كوك حول أيفون 15؟

كيف رد ايلون ماسك على منشور تيم كوك ؟ يتابع البعض إصدارات الأيفون الحديثة من أجل اقتنائها، وهي تنتمي لفئة الهواتف الفاخرة وتحمل إمكانيات رائعة، ولكنها غالية الثمن عن غيرها من الهواتف، وتراعي شركة أبل المُصنعة كافة ما يطلبه المستخدمون للنسخ القديمة؛ لذلك فهي تلقى الرواج المناسب بمجرد طرحها في الأسواق.

ايلون ماسك

يعتبر أيفون 15 هو الأحدث في تلك الفترة، وتبين أن السيد “ايلون ماسك” الملياردير الشهير الذي يترأس شركة “تويتر” سابقًا “منصة إكس” حاليا يتابع “تيم كوك” رئيس شركة آبل المسئولة عن إصدار الايفون، حيث قام “ماسك” بالرد على تغريدة “تيم كوك” فور نشرها.

قال السيد “تيم كوك” من خلال صفحتة الرسمية على شبكة الإنترنت: “لقد أظهر المصوران”روبن وان” و”ستيفين ويلكس” ابداعات متنوعة في إصدار iphone 15 pro Max حيث أن صور الجهاز مليئة بالحيوية “، وردًا على ذلك قال “إيلون ماسك”: ” إن صور وفيديوهات الأيفون الجديد رائعة ولا تصدق”.

وفي ذات السياق قام السيد “تيم كوك” بمشاركة صور مع المشترين الجدد في أول يوم لإصدار الأيفون الجديد في متجر “أب ستور”، ويعتبر ذلك من ضمن التقاليد المتكررة التي اعتادها رئيس شركة أبل في الأعوام السابقة.

وتابع السيد “تيم كوك” حديثة أثناء الأحتفال بإصدار أيفون 15 قائلًا: “لقد قمنا بتوفير نوعية أيفون 15 في جميع دول العالم، وهي نسخة تخلو من عنصر الكربون، وتم توفير أفضل وأحدث السماعات، وهو ما لا يوجد في أنواع الهواتف الأخرى”.

وقام السيد “ماسك” بالرد على ما سبق قائلًا: ” سوف أقوم بشراء جهاز أيفون 15 الجديد”، ومن الواضح أن “ايلون ماسك” في غاية السعادة من هذا المنتج.

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وفي ذات الإطار قال “إيلون ماس”: ” أن منصة آبل مُهمة للغاية”، وعلى جانب أخر قال “كوك” خلال إحدى التصريات لشبكة CNN: ” أنه لا تعجبه بعض الأشياء في شخصية ماسك”.