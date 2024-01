كيف تأثرت حركة التجارة العالمية بهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

مما لا شك فيه إن الهجمات التي يقوم بها الحوثيين في البحر الأحمر تؤثر بشكل سلبي على عمليات التوريد والتجزئة والتجارة بشكل عام في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب التأخيرات والتكاليف الإضافية التي تفرضها الشركات التي تتعرض للهجوم والشركات التي تتعامل معها.

Nyk Line container ship is being loaded by cranes in the Port of Rotterdam. The Netherlands - September 8, 2019

ولا تتأثر شركات الشحن فقط، بل تتأثر جميع الأطراف بما فيها المستهلكين حيث أن عملاء الشركات التجارية الكبرى مثل أمازون وأيكيا و “وولمارت” عانوا من ارتفاع أسعار البضائع التي تباع بالتجزئة بشكل جنوني في الفترة السابقة وذلك بسبب تبعات تعطل حركة الشحن البري عبر البحر الأحمر، يعتبر ذلك أكبر تعطل للتجارة العالمية منذ التعطل الذي سببته جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021.

تشير الإحصائيات بأن حوالي ثلث سفن الشحن العالمية تسلك طريق البحر الأحمر عبر قناة السويس ومن المتوقع أن يضيف تحويل مسار السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح الذي يمر بجنوب القارة الإفريقية حوالي مليون دولار أخرى لتكاليف الوقود المستخدم في نقل السفن ذهابا وإيابا بين آسيا وشمال أوروبا، عبرت الكثير من الشركات عن استيائها وقال المدير التنفيذي لشركة “بيزك فن” للألعاب لوكالة رويترز للأنباء بأن الشركة تشحن كل منتجاتها من الصين عبر قناة السويس ويقول بأن ذلك الطريق هو الأسرع لنقل السلع بين المنطقتين أي منطقة آسيا وشمال أوروبا وهو الأقل تكلفة، وفي هذه الأثناء تقوم الشركة بالشحن لموانئ بريطانية وهولندية عن طريق رأس الرجاء الصالح والذي يعد أطول من نظيره بمراحل وأكثر تكلفة أيضا، قامت شركات شحن أخرى بسلك طرق مغايرة مثل طريق قناة بنما الذي يمر عبر البحر الكاريبي ويتم نقل البضائع به إلى موانئ الساحل الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية وهناك طريق آخر مباشر يقطع المحيط الهادي ويوصل البضائع للساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، كان متوسط معدل شحن الحاويات للحاوية الواحدة يصل إلى 1860 دولار أمريكي و وصلت الأسعار الآن لحوالي 4400 دولار أمريكي للحاوية الواحدة وذلك منذ اندلاع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر والتي سببها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت الكثير من الشركات المتخصصة بالنقل قد علقت أنشطتها عبر البحر الأحمر بسبب تلك الهجمات مثل شركة ميرسك الدنماركية وشركة نيبون اليابانية وشركة هاباج لويد الألمانية وأعلنت بعض الشركات الأخرى عودتها للشحن عبر قناة السويس مجددا وجاء على رأس تلك الشركات شركة ميرسك الدنماركية وشركة “سي إم إيه سي جي” الفرنسية وذلك بمرافقة عسكرية في البحر الأحمر عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق سفن حربية تسعى لإيقاف تلك الهجمات في البحر الأحمر، يقول الرئيس التنفيذي لشركة “كينا نايغل” السويسرية للنقل البحري بأن التأثير الأكبر للأمر ستتم ملاحظته على مدى الأسابيع الستة المقبلة وذلك من خلال تغيير الأسعار ونقص بعض السلع في السوق المستهلِكة ويقول رئيس شركة “كينا نايجل” في سياق متصل بأن الشحن البحري حاليا يواجه مشاكل عدة أبرزها النقص في مساحات تحميل السفن المطلوبة ووجود الكثير من الحاويات الفارغة المطلوبة للصادرات من الصين والعالقة في المواقع الخطأ بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات سعر النقل.

أسعار شحن الحاويات حول العالم:

وفقاً لمنصة “زينيتا” فقد بلغت تكلفة شحن حاوية بطول 40 قدم من الشرق الأقصى للبحر الأبيض المتوسط في أوائل ديسمبر الجاري لـ 1860 دولار أما بعد التصعيد في المنطقة فقد بلغ سعر الشحن 2320 دولارا وتبلغ أسعار شحن حاويات بنفس السعة من الصين لبريطانيا بعد التصعيد حوالي 1625 دولار مقابل 1425 دولار للحاوية الواحدة قبل ذلك.

تظهر بيانات نشرتها شركة كينا نايجل السويسرية بأنه تم تحويل مسار ما يقارب من 20% من أسطول سفن الحاويات العالمي إي حوالي 364 ناقلة حاويات ضخمة قادرة على حمل 2.5 مليون حاوية بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، تستهدف جماعة الحوثي بشكل رئيسي السفن التي تتعامل مع إسرائيل والتي تأتي على رأسها شركتي “نيبون يوسن” و”لاينز” واللتان تعتبران أكبر شركتين للشحن في اليابان، أعلنت الشركتين عدم مرور سفنهما عبر منطقة البحر الأحمر وتجميد أنشطتهما بشكل مؤقت وأعلنت الشركتان في بيان لهما بأنهما تواصلان مراقبة الموقف بحذر وستقومان باتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.