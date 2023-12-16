كيف أسقطت مدمرات أميركية وبريطانية 14 طائرة مسيرة حوثية في البحر الأحمر

في يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، تصدت مدمرات أميركية وبريطانية لهجوم شنه الحوثيون باليمن باستخدام 14 طائرة مسيرة هجومية انتحارية في البحر الأحمر، وأسقطت المدمرات جميع الطائرات المسيرة دون أن تلحق أي أضرار بالسفن التجارية أو العسكرية في المنطقة.

ما هو السبب وراء هجوم الحوثيين؟

الهجوم يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة بسبب الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس، وقد أعلن الحوثيون تضامنهم مع الفلسطينيين ووعدوا بتوجيه ضربات لإسرائيل وحلفائها، وقد استهدف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة السفن في ممرات الشحن في البحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية والإمارات وإسرائيل.

ما هي الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر

البحر الأحمر منطقة استراتيجية للنقل البحري، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، ويمر عبر مضيق باب المندب، الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا، حوالي 40% من التجارة الدولية، وتسلك هذا المسار حوالي 20 ألف سفينة كل عام، وتشكل الهجمات الحوثية تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كيف تمت مواجهة الهجوم؟

وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية يو. إس. إس كارني (دي. دي. جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظامًا جويًا مسيرًا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وأسقطت المدمرة جميع الطائرات المسيرة باستخدام صواريخ موجهة من طراز (إس. إم. 2) و (إس. إم. 6)، ولم يلحق أي ضرر بالمدمرة أو السفن الأخرى في المنطقة أو يبلغ عن إصابات، وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المملكة المتحدة أن مدمرة بريطانية من فئة تايب 45، إتش إم إس دياموند، أسقطت طائرة مسيرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر، وأطلقت المدمرة صاروخًا من طراز (سي فايبر) تمكن من تدمير الهدف بنجاح، وأكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في تغريدة على منصة إكس أن المدمرة تعمل في إطار العمليات البحرية الدولية لحماية الشحن والتجارة في المنطقة.

ما هي ردود الفعل على الهجوم؟

وعبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن قلقه من الهجمات الحوثية على السفن التجارية، ووصفها بأنها “غير قانونية وخطرة ويجب معالجتها”، وأشاد بالتعاون بين القوات الأميركية والبريطانية والشركاء الإقليميين في الرد على التهديد، وأكد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها ومصالحها في المنطقة، وكان الجيش الأميركي قد قال الجمعة إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب أمس، ما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الميليشيا، وقال الجيش إن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات أو تلوث بالنفط، ولكنها تظهر “الاستمرار في النشاط العدائي للحوثيين”.