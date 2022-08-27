أخبار عالمية

Dream MBC كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفى الآغا للفوز بالجائزة الكبرى 

إيمان الشوالي

بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن الفائز بالنسخة الجديدة من برنامج الحلم وبداية التسجيل بالبرنامج من قبل الكثير من المتابعين في مختلف الدول العربية، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل الأشخاص للتقديم في البرنامج، حيث يعد برنامج الحلم من أهم المسابقات المالية التي تلقى شهرة كبيرة في الوطن العربي، والتي تقوم بتقديم جائزة مالية كبيرة للفائز سعيد الحظ، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن اسم الشخص الفائز بجائزة 150.000 دولار أمريكي على الهواء مباشرة، والذي يتم إعلان اسمه من خلال البرنامج عن طريق مقدم البرنامج الإعلامي مصطفى الآغا.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

ويمكن أن يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول العربية بسهولة، وذلك من خلال الطريقة التي أعلن عنها البرنامج، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Dream MBC 2022 لربح الالاف الدولارات مع مصطفى الآغا

جميع أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2022

  • في البداية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة، والتي يتم بها كتابة كلمة حلم أو دريم، والتي يتم إرسالها على الرقم المرادف لبلدك.
  • بعد ذلك يتم الإجابة عن السؤال الذي يتم إرساله.
  • ثم يتم الإجابة على أكبر قدر من الأسئلة، لكي يتم الحصول على الجائزة.

أرقام مسابقة الحلم 2022

رَقْم الاتصال الدولة
650444 – 755505 السعودية
4141 الكويت
6070 الإمارات
94000 البحرين
2266 العراق
95458 مصر

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم توافرها لكي يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول العربية، والتي حددها البرنامج لتكون على النحو التالي.

  • من الضروري أن يكون عمر المشترك 18 عام فأكثر.
  • يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل في المسابقة حامل لأي جنسية عربية ولا يشترط أن يقيم في دولة عربية.
  • بالإضافة إلى تحديد البرنامج ضرورة عدم وجود صلة قرابة بين المشترك وأحد من العاملين في البرنامج، وذلك حتى أقارب الدرجة الرابعة.
  • يجب أن يتم الإجابة عن كافة الأسئلة المطروحة بشكل صحيح.
إيمان الشوالي

انا ايمان اعمل محررة فى موقع نجوم مصرية خريجة كلية التربية واهوى العمل فى مجال كتابة المقالات فى شتى المجالات فأنا أؤمن بأن هناك مساحه لكل رأي حر وهو ما يتيحه موقعنا نجوم مصرية لكل المحررين فنحن ننقل جميع الآراء حتى لو اختلفنا معها فرأيك بالتأكيد يهمنا وأهوى قراءة الكتب الدينية وخاصة قصص الصحابة وسيرة الرسول الكريم


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.