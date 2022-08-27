Dream MBC كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفى الآغا للفوز بالجائزة الكبرى
بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن الفائز بالنسخة الجديدة من برنامج الحلم وبداية التسجيل بالبرنامج من قبل الكثير من المتابعين في مختلف الدول العربية، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل الأشخاص للتقديم في البرنامج، حيث يعد برنامج الحلم من أهم المسابقات المالية التي تلقى شهرة كبيرة في الوطن العربي، والتي تقوم بتقديم جائزة مالية كبيرة للفائز سعيد الحظ، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن اسم الشخص الفائز بجائزة 150.000 دولار أمريكي على الهواء مباشرة، والذي يتم إعلان اسمه من خلال البرنامج عن طريق مقدم البرنامج الإعلامي مصطفى الآغا.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
ويمكن أن يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول العربية بسهولة، وذلك من خلال الطريقة التي أعلن عنها البرنامج، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة، والتي يتم بها كتابة كلمة حلم أو دريم، والتي يتم إرسالها على الرقم المرادف لبلدك.
- بعد ذلك يتم الإجابة عن السؤال الذي يتم إرساله.
- ثم يتم الإجابة على أكبر قدر من الأسئلة، لكي يتم الحصول على الجائزة.
أرقام مسابقة الحلم 2022
|رَقْم الاتصال
|الدولة
|650444 – 755505
|السعودية
|4141
|الكويت
|6070
|الإمارات
|94000
|البحرين
|2266
|العراق
|95458
|مصر
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم
هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم توافرها لكي يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول العربية، والتي حددها البرنامج لتكون على النحو التالي.
- من الضروري أن يكون عمر المشترك 18 عام فأكثر.
- يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل في المسابقة حامل لأي جنسية عربية ولا يشترط أن يقيم في دولة عربية.
- بالإضافة إلى تحديد البرنامج ضرورة عدم وجود صلة قرابة بين المشترك وأحد من العاملين في البرنامج، وذلك حتى أقارب الدرجة الرابعة.
- يجب أن يتم الإجابة عن كافة الأسئلة المطروحة بشكل صحيح.