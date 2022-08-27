Dream MBC كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفى الآغا للفوز بالجائزة الكبرى 

بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن الفائز بالنسخة الجديدة من برنامج الحلم وبداية التسجيل بالبرنامج من قبل الكثير من المتابعين في مختلف الدول العربية، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل الأشخاص للتقديم في البرنامج، حيث يعد برنامج الحلم من أهم المسابقات المالية التي تلقى شهرة كبيرة في الوطن العربي، والتي تقوم بتقديم جائزة مالية كبيرة للفائز سعيد الحظ، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن اسم الشخص الفائز بجائزة 150.000 دولار أمريكي على الهواء مباشرة، والذي يتم إعلان اسمه من خلال البرنامج عن طريق مقدم البرنامج الإعلامي مصطفى الآغا.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

ويمكن أن يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول العربية بسهولة، وذلك من خلال الطريقة التي أعلن عنها البرنامج، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة، والتي يتم بها كتابة كلمة حلم أو دريم، والتي يتم إرسالها على الرقم المرادف لبلدك.

بعد ذلك يتم الإجابة عن السؤال الذي يتم إرساله.

ثم يتم الإجابة على أكبر قدر من الأسئلة، لكي يتم الحصول على الجائزة.

أرقام مسابقة الحلم 2022

رَقْم الاتصال الدولة 650444 – 755505 السعودية 4141 الكويت 6070 الإمارات 94000 البحرين 2266 العراق 95458 مصر

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم توافرها لكي يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول العربية، والتي حددها البرنامج لتكون على النحو التالي.