كيفية استرجاع هاتف الآيفون المفقود أو المسروق بعدة طرق

يتعرض كثير من الأفراد أصحاب الهواتف المحمولة إلى سرقة هذه الهواتف و في حالات النسيان و عدم الانتباه قد يتعرض الهاتف المحمول إلى الضياع و في هذه الحالات قد يغلق السارق الهاتف المحمول و لايتمكن صاحب الهاتف من العصور عليه، و الامر الذي يؤدي ضياع الكثير من المعلومات و البيانات الخاصة بالافراد، و يتسائل الكثير منهم إمكانية وجود طرق يستطيع بها الشخص استرجاع هاتفه المحمول مرة ثانية و الحصول عليه، و في هذا المقال نقدم إليك فيما يلي أكثر من طريقة لمستخدمي الآيفون لاسترجاع الهاتف المحمول خاصتهم في حالات الضياع او السرقة.

كيفية استرجاع هاتف الآيفون عن طريق استخدام الآيباد

يمكنك الآن استرجاع هاتفك الآيفون عن طريق استخدام جهاز الآيباد و ذلك من خلال تطبيق Find My، حيث يتيح هذا التطبيق معرفة الموقع الفعلي لهاتف الآيفون حتي في حالة نفاذ البطارية و في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت أيضاً، و ذلك عبر اتباع الخطوات التالية :-

قم بتحميل تطبيق Find My من خلال جهاز الآيباد.

قم بالضغط علي العلامة الخاصة بتبويب الأجهزة.

سيتم ظهور خريطة بها جميع أجهزتك المفعله بداخل التطبيق.

من خلال قائمة الأجهزة قم بتحديد هاتفك الآيفون المفقود.

قم بالضغط علي الخيار الخاص بالاتجاهات، في حالة الحصول علي الموقع التقريبي للهاتف المحمول في حالة ضياعه عند نفاذ البطارية.

في حالة إذا كان الهاتف المحمول لم يدعم الاتصال بالإنترنت، قم بالضغط علي زر تشغيل الصوت ليتم تحديد موقع هاتفك المحمول.

من خلال الزر المتواجد بجانب خيار إعلامي يمكنك تبديله، حتي يتم إرسال الإشعارات، و تحديث الموقع الخاص بالهاتف عند تشغيله في المرات القادمة.

في حالة إذا تم إيقاف تشغيل جهاز الآيفون فسوف يظهر بشاشة فارغه من خلال الخريطة و الشريط الجانبي، و إذا تم تشغيله يظهر الهاتف كشاشة نشطة.

كيفية إيجاد هاتف الآيفون من خلال جهاز شخص آخر

يمكنك إيجاد هاتف الآيفون المفقود عند استخدام جهاز شخص آخر و ذلك عبر اتباع ما يلي :-

قم بفتح تطبيق Find My علي جهاز آيفون آخر.

قم بتحديد علامة التبويب أنا.

قم بالضغط علي اختيار مساعدة صديق.

من خلال معرف آيكلاود قم بتسجيل الدخول.

عند القيام بحفظ كلمك المرور قم بالضغط علي كلمة ليس الآن.

سيتم تحديد موقع جهاز الآيفون و عند الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط علي تسجيل الخروج.

العصور علي هاتف الآيفون المفقود عبر استخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك إيجاد هاتفك الآيفون عبر جهاز الحاسب الآلي عبر اتباع ما يلي :-