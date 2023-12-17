كوريا الشمالية وأمريكا.. هل انتهت الحرب الباردة والقادمة العالمية الثالثة (تقرير بالفيديو)

شهدت الساعات القليلة الماضية صدور بيانًا شديد اللهجة من الولايات المتحدة الأمريكية حول تفكير كوريا الشمالية من شن هجوم نووي على حلفاء البيت الأبيض خلال الفترة المقبلة.

بيان أمريكي كوري جنوبي شديد اللهجة

أكد البيان عن أن الجانب الأميركي يرى أن أي هجوم نووي ستشنه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على جمهورية كوريا سيواجه برد سريع وحاسم وساحق.

وشهد الجمعة الماضي، عقد المجموعة الاستشارية النووية بين الثنائي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية الاجتماع الثاني لهما في واشنطن.

كوريا الشمالية تحذر

في سياق متصل، حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من التدخل في هذا الشأن، حيث أكدت بإن الرد سيكون قاسي وعنيف.

وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن بيونغ يونغ لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تدخل أمريكي في شؤونها.

وأكدت على أن الرد سيكون عنيف وقاسي، حيث أن أي تدخل أمريكي سيكون رده في الفضاء من خلال إخراج أقمار التجسس الأميركية عن الخدمة تمامًا.

وكانت كوريا الشمالية قد نجحت في اطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع، الأسبوع الماضي بنجاح.

وشددت على أن الهدف من هذا القمر الصناعي هو مراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إلى أن كيم يونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، نجح في الحصول على صوراً لعدد من المواقع والأهداف الأمريكية منها؛ البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، إلى جانب حاملات الطائرات الأميركية في قاعدة نورفولك البحرية، بما قام قمر صناعي للتجسس أطلقته بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة بالتقاطها خلال الفترة القليلة الماضية.

حرب عالمية ثالثة على الأبواب

من الواضح أن الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية تأخذ منعطفًا خطرًا، حيث يتوقع عددًا من المحللين السياسيين أن يدفع الثنائي أمريكا وكوريا الشمالية العالم لحرب عالمية ثالثة، خاصة وأن الثنائي علاقتهما ببعضهما توترت للغاية خلال السنوات الماضية.