كوريا الشمالية توقف بث محطة إذاعية وتوتر متصاعد مع كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة يونهاب يوم السبت بأن كوريا الشمالية قد أوقفت بث محطة إذاعية كانت ترسل رسائل مشفرة إلى عملائها في كوريا الجنوبية، وهذا يعد مؤشرًا جديدًا على تغير في طريقة تعامل بيونغ يانغ مع سول.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

وقد تزايد الضغط الذي تمارسه كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية في الأسابيع الأخيرة حيث أعلنت أنها تعتبرها العدو الرئيسي وأنها لن تتحد معها أبدًا.

كما تعهدت بتعزيز قدرتها على تنفيذ ضربة نووية ضد الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيط الهادئ.



ويذكر أن إذاعة بيونغ يانغ تعرف بمحطة الأرقام، وكانت تبث سابقًا أرقامًا مشفرة غامضة تستهدف عملاء كوريا الشمالية العاملين في كوريا الجنوبية، وقد تم تعطيل موقعها الإلكتروني أيضًا يوم السبت.

بالإضافة إلى ذلك فقد أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون توجيهات في خطاب ألقاه في اجتماع نهاية العام لحزبه الحاكم، حيث أعلن عن تغيير حاسم في السياسة تجاه العلاقات مع الجنوب، وأمر الجيش بالاستعداد لتهدئة واحتلال الجنوب في حالة حدوث أزمة.

وفي وقت مبكر من السبت فقد أعلنت كوريا الشمالية خططًا لحل المنظمات المسؤولة عن التبادلات المدنية مع كوريا الجنوبية، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى قرار (إعادة تهيئة جميع المنظمات ذات الصلة).

وتستمر كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في حالة حرب فنية بعد انتهاء الحرب الكورية في عام 1953، حيث تم التوصل إلى هدنة ولم يتم توقيع معاهدة سلام بشكل رسمي، كما يشهد التوتر تصاعدًا بين البلدين.