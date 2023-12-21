كوريا الشمالية تهدد بشن هجوم نووي في حالة الاستفزاز بأسلحة نووية

أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس بتصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حيث أكد أن كوريا الشمالية لن تتردد في تنفيذ هجوم نووي في حالة استفزازها بأسلحة نووية من قبل أعدائها.

زعيم كوريا الشمالية

وقد أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم جونغ أون أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع جنود في هيئة الصواريخ التابعة للجيش حيث تم مناقشة آخر التدريبات المتعلقة بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقد أوضحت الوكالة أن كيم جونغ أون أشار إلى أن النشاط العسكري الحازم الذي قامت به الهيئة هو تجسيد واضح للرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتي تتمثل في عدم التردد في تنفيذ هجوم نووي في حالة استفزازها بأسلحة نووية من قبل أعدائها.

وقد أعلنت كوريا الشمالية هذا الأسبوع عن اختبارها لصاروخ باليستي عابر للقارات في يوم الإثنين وذلك بهدف قياس مدى استعدادها العسكري في مواجهة التصعيد الأمريكي المتزايد وهو ما أثار انتقادات من الولايات المتحدة وحلفائها.

وقد أشار كيم جونغ أون إلى أن الاختبار أظهر قدرة الجيش العالية على التنقل والهجوم السريع وشدد على ضرورة بذل جهود لتعزيز كفاءة الصواريخ القتالية وذلك وفقًا لما ذكرته الوكالة.

وفي بيان منفصل فقد أدانت كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لمناقشة إطلاق الصاروخ مشددة على أن ذلك يعد ممارسة لحق البلاد في الدفاع عن نفسها.