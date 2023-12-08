كوريا الشمالية تندد بقرارات الأمم المتحدة وتؤكد التمسك ببرنامجها النووي

أعلنت كوريا الشمالية استنكارها لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صدرت مؤخرًا وتدين التجارب النووية التي أجرتها البلاد، وفي الوقت نفسه تدعو البلاد إلى التخلي عن برنامجها النووي.

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات تدين التجارب النووية الست التي أجرتها كوريا الشمالية، وتحثها على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر برامجها النووية والصاروخية.

وأعرب (جو تشول سو) المدير العام للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية عن اعتراضه على قرارات الأمم المتحدة مؤكدًا أن بلاده ستمارس حقوقها السيادية بالكامل في المستقبل.

وأشار أيضاً إلى أن القرارات تحمل مضمونًا ينتقد إجراءات كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها الدفاعية والتي تعتبر ضمن حقوقها السيادية.

وقد أعرب وفد كوريا الشمالية عن معارضته الشديدة ورفضه لهذه القرارات.

وقد أكد المس

ؤول أن كوريا الشمالية ستواصل ممارسة حقوقها السيادية بغض النظر عن آراء الآخرين وسوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

وسابقاً فقد دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى زيادة كبيرة في الترسانة النووية للبلاد وتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.