كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لاستخدامها الفيتو في مجلس الأمن بشأن غزة

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بأن مسؤولًا كبيرًا في بيونغ يانغ قد انتقد الولايات المتحدة لعرقلتها مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وقد استنكر المسؤول الكوري الشمالي استخدام الولايات المتحدة حق النقض مشيرًا إلى أنه يظهر المعايير المزدوجة للولايات المتحدة.

وقد قامت الولايات المتحدة باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة يوم الجمعة.

ولم يتمكن المشروع من الحصول على الموافقة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

وقد صرح كيم سون جونغ نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لشؤون المنظمات الدولية للوكالة بأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض لحماية حليفها في ظلم عشرات الآلاف من المدنيين ليس مجرد مظهر من مظاهر المعايير المزدوجة غير القانونية وغير المعقولة، بل يمثل أيضًا تعبيرًا عن الشر الغير إنساني.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتناقض مع نفسها من خلال تجاهلها للاستمرار في القتال في غزة بينما تدين إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي في الآونة الأخيرة والذي لم يتسبب في أي ضرر لأي دولة أخرى.

وفي نفس السياق فقد اجتمع مستشارين الأمن القومي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يوم السبت الماضي لتأكيد ردود أفعالهم المنسقة على تهديدات كوريا الشمالية في حين حذرت كوريا الشمالية من أنها ستقوم بنشر المزيد من أقمار التجسس الصناعية.