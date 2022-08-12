كوريا الشمالية تعلن انتصارها على فيروس كورونا

إعتاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون إثارة الجدل بتصريحاته التي يلقيها في خطاباته، حيث صرح هذا الاخير البارحة الاربعاء بإنتصار بلده كوريا الشمالية على وباء كورونا كوفيد 19 الذي ظهر أواخر سنة 2019 في الصين.

وبناء على ذلك أضاف أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا منذ حوالي أسبوعين كاملين.

و إعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هذا الإنتصار فخرا كبيرا لبلده وحدث تاريخي، كونه يظهر للعالم مدى قوة وإصرار شعب كوريا الشمالية في التغلب على الازمات التي تصيبه مصرحا أنه شعب لا يقهر.

والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية سجلت منذ أبريل أواخر الاربعة أشهر الماضية 4,8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

هذا اضافة الى 74 حالة وفاة وفقا لما أعلنته وكالة الانباء المركزية، وبمقارنة عدد الوفيات مع عدد حالات الإصابة الذي وصل قرابة الخمس ملايين حالة منذ أبريل الماضي فهذا يدل على الإهتمام الكبير من طرف كوريا الشمالية بشعبها والرعاية الصحية التي يتلقاها الشعب الكوري من المنظومة الصحية.

وبما أنه تم تسجيل 0 حالة بفيروس كورونا بكوريا الشمالية أواخر الاسبوعين الماضيين فهذه نتائج مبهرة بالنسبة للعالم و الشعب الكوري على سواء باعتبار أن هذا الاخير كان يسجل سابقا عدد حالات مرتفعة بفيروس كرونا