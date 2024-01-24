كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز نحو البحر الأصفر

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق عدة صواريخ كروز في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

وقد أوضح الجيش الكوري الجنوبي بأن هذا الإطلاق كان موجهاً نحو البحر الأصفر ويأتي ضمن سلسلة الأحداث المتصاعدة التي تتبعها بيونغ يانغ.

صواريخ كروز

وقد أفاد بيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية (جيشنا رصد إطلاق صواريخ كروز عديدة من قبل كوريا الشمالية في الساعة السابعة صباحًا، وتم تحليل المواصفات التفصيلية لهذه الصواريخ بعناية من قبل جهازي الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية).

ويذكر أن كوريا الشمالية تخضع لعقوبات دولية فرضتها الأمم المتحدة بسبب تجاربها البالستية و النووية، ومن المعروف أن الصواريخ المجنحة (كروز) غير مشمولة بالحظر الدولي.

وتأتي هذه التجارب الصاروخية الجديدة من بيونغ يانغ في ظل تزايد التوترات بين الكوريتين، حيث تجري كوريا الجنوبية حاليًا مناورة عسكرية قبالة السواحل الشرقية تستمر حتى الخميس.

وأكدت سول بأن هذه المناورة تم تنظيمها (نظرًا للمشاكل الأمنية الجدية) التي تعاني منها في علاقتها مع الشمال.

وقد شهدت التوترات بين البلدين تصاعدًا حادًا في الأشهر الأخيرة حيث تخلت البلدين عن اتفاقات رئيسية كانت تهدف إلى تخفيف التوتر، وزاد من إجراءات الأمن على حدودهما ونفذا مناورات عسكرية على الحدود.