كوريا الشمالية ترسل نفايات بالبالونات لكوريا الجنوبية في تصعيد جديد

قالت كوريا الجنوبية يوم الأحد، بأن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون محمل بالنفايات إلى أراضيها الليلة الماضية، في أحدث تحرك من جانب بيونغ يانغ لإثارة غضب جارتها.

بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لكوريا الجنوبية

للمرة الثانية في أقل من أسبوع.. #كوريا_الشمالية تسقط بالونات قمامة وفضلات وروث حيوانات على جارتها الجنوبية #العربية pic.twitter.com/hFcbiVc1v5 — العربية (@AlArabiya) June 1, 2024



وقد ذكرت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن البالونات التي تحمل قمامة مثل أعقاب السجائر والقماش ونفايات الورق والبلاستيك، عُثر عليها في أنحاء العاصمة من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة صباحا (11:00 بتوقيت جرينتش السبت إلى 01:00 بتوقيت جرينتش الأحد).



وقد أضافت الهيئة بأن الجيش يراقب نقطة البداية ويجري استطلاعا جويا لتعقب وجمع البالونات التي تتدلى منها أكياس كبيرة من القمامة.



وقد أرسلت كوريا الشمالية يوم الأربعاء، مئات البالونات التي تحمل النفايات والفضلات عبر الحدود المحصنة بشدة، فيما وصفتها بأنها “هدايا صادقة”، وقد ردت سول بغضب، ووصفت الخطوة بأنها دنيئة وخطيرة.

وقد أرسل الجيش الكوري الجنوبي فرق الاستجابة السريعة الكيمياوية وإبطال المفرقعات لاستعادة حطام حوالي 260 بالونا كوريا شماليا تم العثور عليها في أجزاء مختلفة من البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقال الجيش بأن البالونات كانت تحمل أنواعا مختلفة من القمامة والسماد، لكنها لم تحمل مواد خطرة مثل المواد الكيماوية أو البيولوجية أو المشعة.



وقد أشار الجيش في كوريا الجنوبية إلى أن وزير الدفاع شين وون سيك، خلال اجتماع مع نظيره الأميركي لويد أوستن على هامش حوار (شانغري-لا) الأمني في سنغافورة، فقد أكد أن هذه البالونات تنتهك اتفاق الهدنة.

وقد أفاد المسؤولون بأن الوزيرين أكدا مجددًا على تنسيق البلدين للرد على أي تهديدات واستفزازات من بيونغ يانغ، وذلك استنادًا إلى الموقف الدفاعي المشترك للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقد صدرت يوم الأحد تنبيهات طارئة في إقليمي جيونغ سانغ الشمالي وجانغ وون، وكذلك في بعض أجزاء من سول، تحث الناس على عدم لمس هذه البالونات والإبلاغ عنها للشرطة.



ووفقًا لوكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن المكتب الرئاسي، فإن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية سوف تجتمع بعد ظهر الأحد لمناقشة إمكانية استئناف عمل مكبرات الصوت التي تبث باتجاه كوريا الشمالية كرد فعل على بالونات القمامة.



وتقول بيونغ يانغ بأن البالونات رداً على حملة دعائية مستمرة من منشقين من كوريا الشمالية وناشطين في كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود بالونات تحتوي على منشورات مناهضة لحكومة بيونغ يانغ، وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين “يو إس بي” محملة بمقاطع مصورة ممنوعة في كوريا الشمالية.

ويُذكر أن كوريا الجنوبية توقفت عن بث الدعاية عبر الحدود في عام 2018 بعد قمة نادرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.