أعلنت كوريا الشمالية في بيان صادر يوم الجمعة عن استنكارها للدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في الصراع المستمر مع الفصائل الفلسطينية وقد وصفت الولايات المتحدة بأنها (تاجر حرب) يزيد من تفاقم الوضع في الشرق الأوسط من خلال تزويد الأسلحة.

كوريا الشمالية تدين الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل وتصفها بتاجرة حرب

وتنحاز كوريا الشمالية مع الفصائل الفلسطينية في الصراع الحالي وقد اتهمت الولايات المتحدة بأنها (زعيمة العصابة) في الشرق الأوسط.

وقد رفضت المزاعم المستمرة التي تشير إلى أن الفصائل الفلسطينية تستخدم الأسلحة المصنعة في كوريا الشمالية وفقًا لما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب).

وقد ذكرت صحيفة (رودونج شينمون وهي الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية) في تقريرها أن الولايات المتحدة قدمت بشكل منهجي تجهيزات قتالية ضخمة إلى إسرائيل مما دفعها إلى الاعتداء وارتكاب المجازر.

وقد أضافت الصحيفة: أنه من المخزي أن نشهد تاجر الحرب الذي يشكل تهديدًا للسلام والأمن يتدخل في شؤون الدول الأخرى، وادعت أن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة للدول الأخرى في حين تروج للديمقراطية في السطح.

واستشهدت الصحيفة بمقال يتعلق بتصويت الأمم المتحدة الأخير بشأن رفع الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، وقالت إن الولايات المتحدة تستخدم أعمالًا عدائية باستخدام الوسائل الاقتصادية في البلدان التي لا يمكنها احتلالها عسكريًا.

وقد أكدت الصحيفة أن مخطط الحظر المستمر على كوبا من قبل الولايات المتحدة يشكل مظهرًا آخر لطموحها للهيمنة بالقوة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نتائج قاتلة في عزل الولايات المتحدة.

وجاءت الانتقادات في الوقت الذي تواجه فيه كوريا الشمالية صعوبات اقتصادية متفاقمة تأثرًا بسنوات من الإغلاق بسبب جائحة كورونا والعقوبات الدولية على برامجها النووية والصاروخية.