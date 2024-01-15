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كوريا الشمالية تجري اختبارًا لصاروخ فرط صوتي جديد وتوجه وفدًا إلى روسيا

عبد الرحمن عياد

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن الاختبار الأحدث الذي أجرته بيونغ يانغ كان لصاروخ جديد فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.
وقد أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الصاروخ ذو المدى المتوسط أطلق دون أن يشكل تهديدًا أمنيًا للدول المجاورة.

كوريا الشمالية تجري اختبارًا لصاروخ فرط صوتي جديد وتوجه وفدًا إلى روسيا

صاروخ جديد فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب

وقد ذكرت الوكالة أن الهدف من الاختبار هو اختبار قدرة المحركات الجديدة عالية الدفع للصواريخ المتعددة المراحل والتي تعمل بالوقود الصلب، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية فرط صوتية والتي تندرج ضمن فئة الصواريخ ذات المدى المتوسط.

وفي سياق آخر فقد ذكرت الوكالة أن وفدًا برئاسة وزيرة الخارجية (تشو سون هي) غادر بيونغ يانغ متوجهًا إلى روسيا يوم الأحد.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين بعد إطلاق بيونغ يانغ سلسلة من الصواريخ الباليستية عابرة للقارات وأول قمر صناعي عسكري للتجسس، وقد تعززت العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو مما أثار قلقًا في واشنطن وبين حلفائها.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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