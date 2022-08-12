كوريا الشمالية تتهم كوريا الجنوبية بنشر فيروس كرونا

أعلنت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون اليوم عن إصابة شقيقها بفيروس كورونا، حيث صرحت عن تدهور حالته الصحية بسبب أعراض فيروس كورونا.

ولقد تأثر الحضور بما قالته كيم يو جونغ عن صحة شقيقها الزعيم كيم جونغ اون، الامر الذي أثار بكاء المستمعين لهذا الخبر، حيث صرحت بظهور أعراض فيروس كورونا على الزعيم كيم من حمى وإرتفاع درجه حرارته.

و إتهمت كيم يو جونغ كوريا الجنوبية بنشر فيروس كورونا وألقت عليها اللوم، حيث ترى يو جونغ وعائلتها أن البالونات التي يتم إستخدامها من طرف نشطاء كوريا الجنوبية لارسال و توصيل المنشورات الدعائية وما يحتاجه أصدقائهم هناك محملة ببكتيريا فيروس كورونا،و حذرت يو جونغ كوريا الجنوبية من رد إنتقام قوي.

و المعروف أن الزعيم كيم قد صرح قبل ساعات على قدرة كوريا الشمالية بالإنتصار على وباء كورونا، لتعلن شقيقته اليوم خبر إصابته بأعراض فيروس كورونا، ملقية اللوم على كوريا الجنوبية بادية عليها مشاعر القلق على الحالة الصحية لشقيقها كيم يونغ أون.

ومن الواضح أن يو جونغ تسير على خطى شقيقها الزعيم كيم جونغ في إثاره الجدل.