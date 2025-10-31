كوريا الجنوبية تطلب مساعدة هامة من ترامب .. إعرف ماهي

تبذل حكومة كوريا الجنوبية جهودها مرة أخرى من أجل الحصول على موافقة الولايات المتحدة من أجل شراء وقود للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والتي ترغب في بنائها لمواكبة غواصات كوريا الشمالية والصين.

لي جاي ميونج يقدم طلبه لترامب

وحرص الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج على تقديم هذا الطلب مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في جيونججو بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وقال لي قبل اجتماعه الثنائي مع ترامب يوم الأربعاء: إذا اتخذ الرئيس قرارًا بالسماح لنا بالحصول على وقود للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، فسيكون ذلك محل تقديرنا.

وبحسب ماجاء في تقرير لشبكة سي ان ان، أوضح لي أن كوريا الجنوبية لا تنوي بناء غواصات قادرة على حمل أسلحة نووية، بل غواصات مسلحة تقليديًا وتعمل بالطاقة النووية وأضاف: تفتقر الغواصات التي تعمل بالديزل إلى القدرة على الغوص لفترات طويلة، مما يحد من قدرتنا على تتبع الغواصات الكورية الشمالية أو الصينية.

سبب طلب كوريا الجنوبية

وتابع لي إنه بموافقة الولايات المتحدة على استيراد الوقود، وبناء غواصات جديدة، ستتمكن كوريا الجنوبية في نهاية المطاف من إجراء عمليات دفاع بحري في البحار المحيطة بشبه الجزيرة الكورية لـتخفيف العبء على القوات الأمريكية بشكل كبير.

يشار إلى أن الإدارات الكورية الجنوبية السابقة أعربت عن اهتمامها بالحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك منذ فترة طويلة، مشيرة إلى مخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية.

و عرضت كوريا الشمالية ما قالت إنها غواصة نووية قيد الإنشاء، وهو نظام أسلحة يمكن أن يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وطلب لي دعم ترامب لإحراز تقدم ملموس بشأن السماح لكوريا الجنوبية بإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد أو تخصيب اليورانيوم.

ومن المعروف أن ترامب كان يجري محادثات ثنائية مع لي أثناء زيارته لكوريا الجنوبية للانضمام إلى رؤساء الدول وقادة الأعمال الآخرين الذين يحضرون منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لحضور قمم واجتماعات مختلفة، ورغب أسلاف لي في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، لكن الولايات المتحدة عارضت هذه الفكرة لعقود.