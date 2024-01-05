كوريا الجنوبية تطلب إخلاء جزيرتين بعد إطلاق كوريا الشمالية 200 قذيفة مدفعية

أعلنت كوريا الجنوبية يوم الجمعة أنها قد طلبت من المدنيين إخلاء جزيرتي يونبيونغ وبانغيوندو وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية حوالي 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي للجزيرة.

وقد جاء هذا الإعلان من مسؤول في وزارة الدفاع في سيول خلال مؤتمر صحفي حيث صرح بأن كوريا الشمالية قد أطلقت حوالي 200 قذيفة بالقرب من جزيرة يونبيونغ.

وقد طلبت السلطات المحلية في يونبيونغ من المدنيين إخلاء الجزيرة التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات فقط من الحدود مع كوريا الشمالية وقد وصفوا هذا الإجراء بأنه إجراء وقائي.

وتقع جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر، وتبعد حوالي 80 كيلومتراً غرب مدينة إنتشون و12 كيلومتراً جنوب الساحل الشمالي لمقاطعة هوانغهاي الكورية الشمالية.

وفي نوفمبر 2010 فقد أطلقت كوريا الشمالية 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونغ مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم مدنيان، وكان هذا هجومًا كوريًا شماليًا على منطقة سكنية لأول مرة منذ نهاية الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953.

وتعيش العلاقات بين الكوريتين حاليًا في واحدة من أدنى مستوياتها منذ عقود، وتشهد التوترات المتصاعدة تبادلاً للهجمات والتهديدات المتبادلة بين البلدين.