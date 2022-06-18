كم تبلغ قيمة الاشتراك الشهري والسنوي بمنصة ديزني بلاس في الإمارات العربية المتحدة

ديزني بلس هى أحد المنصات الشهيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة وتقوم ببث مجموعة من أفضل العروض والبرامج الترفيهية والأفلام المتحركة وتعد أول تأسيس للبث الرقمي، وبدأت تلك المنصة في الانتشار بكافة دول الخليج وبدأت في تقدم خدماتها وتبث إشارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول متعددة من الشرق الأوسط مستهدفة كافة أنحاء العالم، وهي عبارة عن باقة متنوعة ورائعة من الأعمال المصرية والعروض الترفيهية في عالم مارفل السينمائي، وبعض أفلام الرسوم المتحركة ذلك إضافة إلى ستار موفز وناشونال جيوغرافيك.

أفلام ديزني بلس 2022

بدأت ديزني بلس في تقديم خدماتها في الإمارات العربية المتحدة ومن خلال تلك الخدمات تعطي للمشتركين فرصة للاستفادة من مكتبة كبيرة ترفيهية وضخم تحتوي على العديد من الأفلام التي تتراوح ما بين 200 فيلم وأكثر من عدد 1000 مسلسل، والاستفادة من 100 عرض تلفزيوني ويكون بشكل حصري على المنصة، كما يمكن للأفراد المحبين للترفيه المنزلي متابعة أفضل العروض التلفزيون من إنتاج شركة ديزني مثل سلسلة كارداشيان، مسلسل ذا سيمبسون.

أسعار اشتراك ديزني بلس الإمارات

قامت منصة ديزني بلس ببيان قائمة كاملة بقيمة الإشتراك الشهري تتضمن كافة البلدان التي تم إطلاق خدمات المنصة بها ، وأهمها دولة الإمارات المتحدة التي بدأت في الاستفادة من خدمة ديزني بلاس في 8 من يونيو الجاري 2022 وبعض دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط ويمكن الاستفادة والاستمتاع بما تقدمه المنصة من خلال دفع قيمة الإشتراك الشهري للباقة والتي تبلغ في الامارات قيمة 29.99 درهم إماراتي، أما الإشتراك الشهري، ومبلغ 289.99 درهم إماراتي قيمة الاشتراك والباقي السنوية، وفور دفع قيمة الاشتراك يمكن الاستمتاع بما تقدمه المنصة من مكتبة ضخمة تحتوي على سلاسل المسلسلات والافلام المميزة الخاصة بديزني بلس.