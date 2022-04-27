متى العيد.. كم تبقى على عيد الفطر 2022 في السعودية والدول العربية

Islam Ibrahem

عيد الفطر المُبارك يُعد من أفضل وأهم المُناسبات الإسلامية والذي يأتي كُل عام في اليوم الأول من شهر شوال، ويحتفل المُسلمين بتلك المُناسبة العظيمة بعد إتمام فريضة الصيام في شهر رمضان المُعظم، وجدير بالذكر أنه في العام الثاني الهِجري كان أول مرة يتم الاحتفال بعيد الفطر بها، وفيما يلي سوف نُجيب على سؤال كم تبقى على عيد الفطر 2022 في السعودية والدول العربية.

كم تبقى على عيد الفطر 2022 في السعودية

متى عيد الفطر؟

الاعتماد على الطريقة الشرعية هي الطريقة الصحيحة لمعرفة أول يوم من عيد الفطر، وتلك الطريقة هي التي حثنا على إتباعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تتبع هلال شهر شوال تحديداً يوم “التاسع والعشرين” من شهر رمضان الكريم، وبجانب ذلك وبالإضافة إلى ذلك يتم تحديد هلال شهر شوال من خلال “علم الفلك”، وسوف نوضح لكم فيما يلي موعد عيد الفطر في السعودية والدول العربية.

كم باقي على عيد الفطر 2022 في السعودية؟

موعد عيد الفطر المبارك 2022 فلكيا في مصر والدول العربية

سوف تقوم “دار الإفتاء” بالمملكة العربية السعودية باستطلاع هلال شهر شوال يوم 1 مايو 2022 مـ الموافق يوم 29 رمضان 1443 هـ، وجدير بالذكر أنه إذا أثبت “دار الإفتاء” رؤية هلال شوال وقت غروب الشمس فسوف يتم الإعلان على أن أول أيام عيد الفطر في السعودية سوف يكون يوم الأحد، وحال عد ظهور الهلال سوف يكون أول أيام العيد يوم الاثنين الموافق 2 مايو 1443 هـ، وإليكم موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية:

الدولة الموعد
موعد عيد الفطر في السعودية الاثنين 2 / 5 / 2022
موعد عيد الفطر في مصر الاثنين 2 / 5 / 2022
موعد عيد الفطر في تونس الاثنين 2 / 5 / 2022
موعد عيد الفطر في الإمارات الاثنين 2 / 5 / 2022
موعد عيد الفطر في قطر الاثنين 2 / 5 / 2022
موعد عيد الفطر في العراق الاثنين 2 / 5 / 2022
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Islam Ibrahem

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017



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