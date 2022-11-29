كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 2022

ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة هم من الفئات الهامة في كل دولة ولهم اسهامات عدة في تقدم المجتمع لذلك قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي للتعريف بهم وبحقوقهم.

وتعمل الأمم المتحدة على تثقيف المجتمعات بشأن هذه الفئة التي تعاني من عدم الاهتمام اللازم من مجتمعاتهم لذلك اطلقت اليوم العالمي لذوي الاعاقة.

متى تم اطلاق اليوم العالمي لذوي الاعاقة

قامت الأمم المتحدة في عام 1992 ميلاديا بإطلاق اليوم العالمي لذوي الاعاقة بشكل رسمي ليصبح يوم عالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد خصصت الأمم المتحدة يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم, وتعمل الأمم المتحدة على تعريف المجتمعات وتوعيتهم لما يخص شئون ذوي الاعاقة.

كما يهدف هذا اليوم الى دمج المعاقين في الحياة السياسية والمجتمعية ودعمهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في نمو مجتمعاتهم اقتصاديا وعلميا ورياضيا وفي الحياة بشكل طبيعي.

أهداف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وفي هذه الفقرة سنقدم لحضراتكم الاهداف العامة التي تعمل الأمم المتحدة على تحقيقها لذوي الاعاقة.

1- توفير الدعم النفسي والمعنوي لهذه الفئات ودعمهم في الاندماج في المجتمع.

2- تثقيف المواطنين كي يكونوا على علم بمفهوم الإعاقة وجميع القضايا الخاصة بالمعاقين.

3- الاعتراف بحقوق ذوي الإعاقة في جميع المجالات ودمجهم في المجتمع بما يتماشى مع قدراتهم.

4- عدم التمييز بين المعاق وغيره والمساواة في حصول ذوي الإعاقة على جميع الخدمات بشكل ميسر من غير نقص لها.

5- العمل على ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة حقوقكم دون نقصان إعمالا بمواد القانون الدولي لحماية ذوي الإعاقة.

6- إبراز الإنجازات التي يحققها ذوي الإعاقة في جميع المجالات كي تكون دافع معنوي لغيرهم.

موعد اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 2022

هذا اليوم هو من الأيام والمناسبات الدولية بناء على ما أقرته الأمم المتحدة لدعم ذوي الإعاقة ودمجهم وجعل يوم للاحتفال بإنجازاتهم والتعريف بهم وبحقوقهم.

واليوم العالمي لذوي الإعاقة في هذا العام يصادف يوم السبت 3 ديسمبر 2022 الموافق ليوم 9 من جمادى الأولى 1444هجريا.

ولذلك تعمل جميع الدول في هذا اليوم على تقديم الدعم لذوي الإعاقة والاحتفال بهم ونشر التوعية المجتمعية بشئون المعاقين.

استراتيجية الأمم المتحدة لدمج ذوي الإعاقة

بما أن ذوي الإعاقة تبلغ نسبتهم 15% من سكان العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة وقامت 180دولة بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فقد قامت الأمم المتحدة بوضع استراتيجية تهدف لدمج ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم بشكل فعال وإليكم بنودها العامة:…

• وضع إطار مؤسسي لدمج ذوي الإعاقة

• انشاء المبادرات التي تدعم تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم بشكل فعال.

• العمل على التنسيق بين المؤسسات الدولية والدول ومؤسسات المجتمع المدني المحلية لدعم ذوي الإعاقة.

• الإتاحة الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم تكنولوجيا.

وبذلك نكون وصلنا الى نهاية المقال الذي قدم نبذة بسيطة عن ذوي الإعاقة, وفي الختام تقبلوا تحياتي.