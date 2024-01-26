كلمة أبو عبيدة يوم الخميس 25 يناير 2024 بعد أكثر من مئة يوم للحرب على غزة

تحدث اليوم أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، عن تفاصيل المعارك الضارية في قطاع غزة بعد مرور أكثر من مئة يوم للعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

بيان أبو عبيدة

وفي خلال تصريحات أبو عبيدة اليوم قال: “أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كلياً او جزئياً”.

واضاف أبو عبيدة: “أكد مجاهدونا إجهازهم على 53 جندياً صهيونيا من النقطة صفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة، واستهداف مجاهدونا القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد والأسلحة الرشاشة”.

وقال أبو عبيدة أيضاً، أن خلال الأسبوع الماضي تم نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو كما أسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع من طراز “سكاي لارك” واستولوا على 8 طائرات “درون” منها طائرتان انتحاريتان.

وقام مجاهدي القسام بدك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.