كرتون سيمبسون يتنبأ بغرق غواصة تيتان منذ سنوات

ماهو كرتون سيمبسون:

سيمبسون (The Simpsons) هو مسلسل رسوم متحركة أمريكي طويل الأمد يعرض على شاشة التلفزيون. تم إنشاء المسلسل بواسطة مات غرونينج (Matt Groening) ويعتبر واحدًا من أطول الكرتونات المستمرة في التلفزيون الأمريكي. يحكي المسلسل قصة عائلة سيمبسون المكونة من الأب هومر، الأم مارج، وأطفالهم الثلاثة بارت وليزا وماجي، والتي تعيش في بلدة خيالية تدعى سبرينغفيلد.

تم عرض سيمبسون لأول مرة في 17 ديسمبر 1989، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أيقونات الثقافة الشعبية. يتميز المسلسل بالكثير من السخرية والفكاهة السوداء، ويتناول قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية بطريقة كوميدية. تعد شخصياته مميزة ومحبوبة، وقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ التلفزيون.

ماهي غواصة تيتان وكيف غرقت:

هي حادثة مأساوية حدثت قبل أيام قليلة حيث جمعت 5 أشخاص ويعتبرون من كبار الأغنياء لرحلة دفعو فيها حوالي 25 الف دولار أمريكي لإستكشاف حطام سفينة تيتنايك لكن بعد ساعة ونصف فقط فقدو الإتصال ولم يظهر أي خبر عنهم رغم إستعمال كل الوسائل المتطورة للبحث عنهم.

وبعد أيام تم التوصل إلى أن الغواصة إنفجرت وتبقى سوى حطام منها في ڨاع المحيط.

علاقة كرتون سيمبسون بالتنبؤ:

علاقة كرتون “سيمبسون” بالتنبؤ قد أثارت اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. واشتهر الكرتون بقدرته الغريبة على تنبؤ ببعض الأحداث في المستقبل. يُعزى هذا الاعتقاد إلى عدد من الحالات حيث تم تصور بعض الأحداث التي وقعت في الواقع بشكل متشابه في حلقات سابقة من الكرتون.

من بين الأمثلة الشهيرة، تم تصور فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في حلقة عرضت في عام 2000 بعنوان “Bart to the Future”، وذلك قبل 16 عامًا من فوزه الفعلي في عام 2016. كما تم تصوير أحداث أخرى مثل فيروس إيبولا، وهجوم 11 سبتمبر، وفوز المنتخب الأمريكي بكأس العالم لكرة القدم.

علاقة كرتون سيمبسون بغرق غواصة تيتان:

شهدت الساعات الماضية تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من حلقتين لمسلسل الكارتون الشهير عائلة سيمبسون”، ويظهر فيها أحدها تفاصيل مشابه لحد كبير لحادث الغواصة المفقودة، وتظهر أحداث المسلسل الكارتوني، غوص بطل المسلسل هومر، مع شخص ملياردير، لاعماق المحيط لمشاهدة حطام سفينة تيتانك، ليقعوا بعدها في عدد من الأحداث المرعبة، والتي منها نقص الأكسجين في الغواصة، وهو ما حدث بالفعل مع حادث الغواصة المفقودة.

كما تنبأت الحلقة الثانية بتحطم الغواصة، وهو الخبر الذي سينتشر عبر قنوات التلفزيون، حول العالم.

في نهاية المقالة أريد ان أقول أن هذا يبقى مجرد كرتون ولا يمكن الحكم على كل شيء من أول مرة لكن يبقى هذا الكرتون غريب ولغز حير الجميع.