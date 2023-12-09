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كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان: تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر

صفاء المشهور

تزامنا مع انعقاد مجلس الأمن، بناء على الطلب الإماراتي المقدم، لوقف فوري لإطلاق النار، وذلك بعد طلب الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل المادة 99، والتي تعطي الحق لطلب وقف إطلاق النار، حفاظا على السلم والأمن العام، نشرت كتائب القسام فيديو لقاعدة إطلاق صواريخ لها توجه ضد تل أبيب.

تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر

طوفان الأقصى

تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر

وكان فيديو كتائب القسام بعنوان ” تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر”، تزامنا لانعقاد مجلس الأمن، حيث من المتوقع رفض المشروع بفيتو أمريكي.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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