فيديو كتائب القسام اليوم الخميس 4 يناير 2023

نشرت المقاومة الفلسطينية وتحديداً كتائب الشهيد عز الدين القسام فيديو جديد يحتوي على مشاهد من استهداف مجاهديها لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت اليوم عن تمكن مجاهدي القسام من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة للجيش الإسرائيلي متمركزة داخل إحدى المنازل، واوقعوهم بين قتيل وجريح شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بيان كتائب القسام اليوم

مشاهد جديدة لـ "كتائب القسام" تظهر مهاجمة مقاتليها جنود وآليات الاحتلال خلف خطوط التوغل في مدينة غزة pic.twitter.com/jv3PBNlTUz — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 4, 2024



كما أعلنت كتائب القسام اليوم، عن تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد في قوة للجيش الإسرائيلي مكونة من 7 جنود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة وإيقاع القوة بين قتيل وجريح.

ويستمر القصف الإسرائيلي على فلسطين بعد مرور 3 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي، كما أن رقعة الحرب تتسع بين الإحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، بعد أن قامت إسرائيل باستهداف الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.